Ethiopie: Le « modèle du parc de l'amitié » pour les nouveaux espaces publics au pays, selon le Premier ministre Abiy

Addis Ababa — Le « Friendship Park », situé au coeur d'Addis-Abeba, est devenu un modèle national pour la nouvelle génération d'espaces publics qui voient le jour à travers l'Éthiopie, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a indiqué que le « Friendship Park » avait joué un rôle de catalyseur pour les opportunités économiques, l'inclusion sociale et la transformation urbaine, générant près d'un milliard de birrs de recettes au cours des quatre dernières années.

Le Premier ministre a ajouté que le Friendship Park figurait parmi les premiers espaces publics polyvalents développés sous le gouvernement Medemer au cours des huit dernières années.

Cette initiative a démontré comment un investissement urbain stratégique peut générer une valeur publique considérable, a-t-il révélé.

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Il a souligné que le Friendship Park avait généré près d'un milliard de birrs de recettes au cours des quatre dernières années seulement, tout en créant des emplois et des opportunités économiques grâce à des activités tant directes qu'indirectes.

Le parc est également devenu un espace civique dynamique qui rassemble des personnes de tous horizons, notamment des familles, des enfants, des groupes sportifs, des mariages, des créateurs de contenu numérique, ainsi que des visiteurs locaux et internationaux.

Au-delà de sa contribution économique, le Friendship Park est devenu un pôle dédié aux loisirs, à la santé, au bien-être et à l'engagement communautaire, illustrant ainsi comment des espaces publics bien conçus peuvent renforcer la cohésion sociale tout en soutenant le programme d'urbanisation plus large d'Addis-Abeba.

Le Premier ministre a déclaré que ce parc servait désormais de modèle pour d'autres espaces publics de ce type en cours d'aménagement dans la capitale et dans tout le pays, créant ainsi de la valeur, multipliant les opportunités et garantissant que des espaces urbains de grande qualité restent accessibles à tous les citoyens.