Sénégal: CAMPUSEN ouvre le 17 août

Les bacheliers admis à la session normale du baccalauréat 2026 pourront commencer leurs démarches d'orientation dans les établissements publics d'enseignement supérieur à partir du lundi 17 août. La Direction générale de l'Enseignement supérieur (DGES) fixe au 13 septembre 2026, à 23 h 59, la date limite pour formuler et valider les choix sur la plateforme CAMPUSEN.

Selon un communiqué daté du 10 août 2026, la plateforme sera accessible aux « titulaires du baccalauréat sénégalais 2026 » admis à la session normale. Les demandes d'admission dans les universités publiques et les Instituts supérieurs d'enseignement professionnel (ISEP) devront être effectuées exclusivement via le site orientation.campusen.sn, dans les délais impartis.

36 choix possibles

Les candidats devront, dans un premier temps, créer leur compte et se connecter à la plateforme à l'aide de leurs identifiants. Ils devront ensuite formuler leurs choix d'orientation dans les différentes filières proposées par les établissements publics.

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Pour le dossier des universités publiques, la DGES précise que chaque bachelier dispose de 18 choix au total, à raison de choix effectués parmi les 10 universités publiques concernées : l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB), l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), l'Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT), l'Université Alioune Diop (UAD), l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK), l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), l'Université Amadou Mahtar Mbow (UAM), l'Université du Sénégal Oriental (USO) et l'Université Souleymane Niang de Matam (USNM).

Pour le dossier ISEP, les candidats devront également formuler 18 choix, soit trois choix dans chacun des six instituts concernés : Thiès, Diamniadio, Bignona, Matam, Richard-Toll et Mbacké.

La DGES insiste sur le caractère obligatoire de l'ordre de préférence. « Pour chaque dossier, il faudra impérativement définir l'ordre de préférence des choix avant la validation définitive », souligne le communiqué.

Aucun délai supplémentaire

La période de dépôt des demandes s'étend du 17 août au 13 septembre 2026 à 23 h 59. La Direction générale de l'Enseignement supérieur prévient les candidats qu'aucune demande de dérogation ne sera acceptée après l'expiration du délai.

« Les bacheliers doivent formuler leurs demandes comme précisé ci-dessus sur le site orientation.campusen.sn dans les délais prescrits. Aucune demande de dérogation ne sera reçue par la Direction générale de l'Enseignement supérieur (DGES) », avertit le document.

Le communiqué rappelle toutefois que certains établissements d'enseignement supérieur, notamment les écoles et instituts qui recrutent sur concours, test ou entretien, conservent leurs propres procédures d'admission.