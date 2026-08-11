Sénégal: Le secteur des transports accélère la préparation

À moins de trois mois du coup d'envoi des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, les autorités renforcent le suivi des dispositifs de transport devant accompagner l'événement. Une revue stratégique a été organisée lundi 10 août à Diamniadio par le ministre des Transports terrestres et aériens Abdoul Ahad Ndiaye pour évaluer l'état d'avancement des actions engagées dans les domaines de la mobilité terrestre et aérienne.

La rencontre a réuni les principaux acteurs impliqués dans la préparation du dispositif de mobilité des JOJ. Le CETUD, Dakar Dem Dikk, l'ANASER, les ADS, l'AIBD, Air Sénégal, GTS, SENTER et l'ANACIM, entre autres, ont pris part aux échanges aux côtés d'une délégation du Comité d'organisation des JOJ Dakar 2026 (COJOJ).

L'objectif est de procéder à une revue globale des actions conduites par les services du ministère et leurs partenaires, mais également de mesurer le niveau de préparation à l'approche de l'événement.

Au cours de l'atelier, le ministre a appelé à maintenir un suivi rapproché des différentes opérations afin de respecter les échéances fixées. L'enjeu est notamment de s'assurer que les dispositifs prévus dans les secteurs terrestre et aérien soient pleinement opérationnels au moment de l'ouverture des Jeux.

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La réunion a également permis d'identifier les points nécessitant une attention particulière et de renforcer la coordination entre les différentes structures mobilisées. Une étape importante alors que le Sénégal entre dans la dernière ligne droite de la préparation des JOJ Dakar 2026.