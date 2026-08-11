Sénégal: Nord Foire - Sept personnes déférées pour proxénétisme et prostitution clandestine

Le Commissariat spécial du Tourisme a déféré au parquet, le 10 août 2026, sept personnes interpellées dans le cadre d'une affaire présumée de prostitution clandestine, de proxénétisme et de mise en danger de la vie d'autrui.

L'affaire a débuté à la suite d'un renseignement faisant état des activités d'un réseau de proxénétisme et de prostitution clandestine qui aurait établi ses quartiers dans un restaurant-bar et une auberge situés à Nord Foire. Les informations recueillies par les enquêteurs faisaient également état de soupçons de blanchiment de capitaux et de la présence présumée de prostituées étrangères ainsi que de mineures.

À la suite de ces signalements, les éléments du Commissariat spécial du Tourisme ont effectué une descente dans l'établissement. Cinq femmes ont alors été interpellées. Il s'agit d'une Sénégalaise et de quatre Nigérianes, poursuivies notamment pour non-inscription au fichier sanitaire et social (NIFSS) et mise en danger de la vie d'autrui.

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Selon les premiers éléments de l'enquête, les mises en cause exerçaient clandestinement la prostitution au sein de l'établissement. Les investigations ont par ailleurs conduit à l'interpellation de la réceptionniste et du gérant, soupçonnés d'avoir facilité cette activité et d'en avoir tiré profit. Ils sont poursuivis pour proxénétisme.

Au terme de la procédure, les sept mis en cause ont été déférés au parquet. L'enquête devra notamment permettre de déterminer l'étendue du réseau, les responsabilités de chacun et de vérifier les autres faits signalés, notamment les soupçons de blanchiment de capitaux et la présence éventuelle de mineures.