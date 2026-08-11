Afrique de l'Ouest: La FSF renforce son soutien au football régional

La Ligue régionale de football de Kédougou a clôturé, ce lundi 10 août 2026, sa saison par la grande finale régionale senior au stade Mamba Guirassy. Parrainée par le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, la cérémonie a été marquée par la présence de Maître Papa Sidy Lo, troisième vice-président de la FSF et président du Collège des présidents de ligues régionales.

Selon ce dernier, la tournée des finales régionales s'inscrit dans une volonté de renforcer l'équité territoriale et de valoriser le football amateur. Dans ce cadre, la FSF a accordé à chaque ligue une subvention de 6 millions de francs CFA pour l'organisation de sa finale. L'enveloppe couvre notamment les frais d'organisation et les récompenses des champions et vice-champions.

La Fédération a également prévu des trophées pour les champions, les équipes fair-play, ainsi que pour les meilleurs joueurs, buteurs et gardiens. Des kits pédagogiques tactico-techniques ont aussi été remis aux équipes finalistes afin d'améliorer leur préparation et de renforcer la formation à la base.

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Le président de la Ligue régionale, Sadio Cissokho, s'est réjoui de la mobilisation et surtout de la discipline des équipes, estimant que le niveau de jeu présenté est digne du championnat national.

Il a toutefois déploré le déficit d'infrastructures sportives et les difficultés de mobilité qui pénalisent les clubs d'une région vaste et éloignée. Il salue les projets de construction du stade régional et des stades départementaux, tout en appelant les entreprises locales à davantage soutenir les clubs par le sponsoring.

Sadio Cissokho invite également les collectivités territoriales à réserver des espaces dédiés au sport dans les opérations d'aménagement urbain, afin de permettre aux jeunes de disposer de terrains de proximité..