Cote d'Ivoire: Niakara - Deux morts dans une collision entre un camion-citerne et un camion-remorque

Un grave accident de la circulation est survenu, le dimanche 9 août 2026, à Niakara, au niveau du pont situé sur la nationale A3, une voie internationale à fort trafic qui traverse la ville et relie la Côte d'Ivoire aux pays voisins du Nord. Il s'agissait d'une collision entre un camion-citerne immatriculé au Mali et un camion-remorque.

Selon l'Agence ivoirienne de presse (Aip), le camion-citerne, qui se dirigeait vers le Nord, est entré en collision avec le camion-remorque qui circulait en sens inverse. Sous l'effet du choc, le camion-citerne s'est embrasé, faisant deux morts.

Les corps retrouvés sur les lieux ont été enlevés par les pompes funèbres et transférés à la morgue, tandis qu'un blessé a été pris en charge et évacué vers l'hôpital général de Niakara par les pompiers du Centre de protection civile (Cpc).

Après le constat d'usage, une enquête a été ouverte par les forces de l'ordre afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

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Rappelons que 48 heures avant le drame, à l'occasion de la célébration de l'indépendance, le préfet Benoît Brou Kouadio avait appelé les usagers de cet axe à davantage de prudence et au strict respect du Code de la route, face à la multiplication des accidents enregistrés sur cette voie internationale.