Cote d'Ivoire: Finances générales - Datté Ettien Sialou veut écrire une nouvelle page du Synafig

Soutenue par le secrétaire général sortant, la candidate Datté Ettien Sialou mise sur l'expérience, la proximité et l'innovation. Le Syndicat national des agents des finances générales (Synafig) s'apprête à vivre un moment inédit.

Pour la première fois depuis sa création en 1996, une femme est candidate au poste de secrétaire générale. Datté née Ettien Sialou Suzanne a officiellement lancé sa campagne, lundi 10 août 2026, à Abidjan-Plateau, à quelques jours du 9e Congrès, prévu le 22 août prochain à Abidjan. Forte de 18 années d'engagement syndical, la candidate entend inscrire sa démarche dans une double dynamique : préserver les acquis tout en ouvrant le syndicat aux nouveaux défis. « Continuité pour les acquis, innovation pour l'avenir », résume son slogan de campagne.

Cette candidature bénéficie notamment du soutien du secrétaire général sortant, Séka Assi Vincent. Lors du lancement, plusieurs responsables syndicaux, secrétaires de section, retraités et représentantes des femmes ont exprimé leur confiance en Datté Ettien Sialou Suzanne, mettant en avant sa rigueur, son expérience, sa connaissance du terrain et sa capacité d'écoute.

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Lors de cette cérémonie, la candidate a rendu hommage à ses prédécesseurs, saluant le travail accompli au fil des années. Elle a également invité l'assistance à observer une minute de silence en mémoire des syndicalistes disparus. Son projet repose sur cinq axes : le bien-être professionnel, sanitaire, financier et social des agents ; la défense des droits et des acquis ; le renforcement de la solidarité syndicale ; la gouvernance transparente et la redevabilité ; enfin, la transformation numérique. Parmi les mesures annoncées figurent une assurance santé portée à 100 % et à vie, la modernisation du centre de santé Traoré Seydou, ainsi que la mise en place de cellules d'assistance et d'écoute.

La candidate entend aussi lutter contre le surendettement, renforcer les prêts scolaires et ordinaires et faciliter l'accès à la formation. Datté Ettien Sialou promet également de poursuivre le combat pour l'intégration des contractuels dans la Fonction publique, d'améliorer le profil de carrière des agents et de développer des partenariats pour les formations qualifiantes. Elle propose, en outre, la création d'une cité syndicale destinée à faciliter l'accès à des logements à coût réduit.

La transformation numérique constitue enfin un volet majeur de son programme. Paiement des cotisations, demandes de prêts, suivi des dossiers et accès aux documents administratifs pourraient ainsi être effectués en ligne. « Je veux être la secrétaire générale qui écoute, qui rassemble, qui communique et qui rencontre », a-t-elle déclaré, appelant les syndiqués à faire le choix de « l'expérience, de la proximité, de l'innovation et de la crédibilité ».Le Syndicat national des agents des finances générales (Synafig) s'apprête à vivre un moment inédit.

Pour la première fois depuis sa création en 1996, une femme est candidate au poste de secrétaire générale. Datté née Ettien Sialou Suzanne a officiellement lancé sa campagne, lundi 10 août 2026, à Abidjan-Plateau, à quelques jours du 9e Congrès, prévu le 22 août prochain à Abidjan. Forte de 18 années d'engagement syndical, la candidate entend inscrire sa démarche dans une double dynamique : préserver les acquis tout en ouvrant le syndicat aux nouveaux défis. « Continuité pour les acquis, innovation pour l'avenir », résume son slogan de campagne.

Cette candidature bénéficie notamment du soutien du secrétaire général sortant, Séka Assi Vincent. Lors du lancement, plusieurs responsables syndicaux, secrétaires de section, retraités et représentantes des femmes ont exprimé leur confiance en Datté Ettien Sialou Suzanne, mettant en avant sa rigueur, son expérience, sa connaissance du terrain et sa capacité d'écoute.

Lors de cette cérémonie, la candidate a rendu hommage à ses prédécesseurs, saluant le travail accompli au fil des années. Elle a également invité l'assistance à observer une minute de silence en mémoire des syndicalistes disparus. Son projet repose sur cinq axes : le bien-être professionnel, sanitaire, financier et social des agents ; la défense des droits et des acquis ; le renforcement de la solidarité syndicale ; la gouvernance transparente et la redevabilité ; enfin, la transformation numérique. Parmi les mesures annoncées figurent une assurance santé portée à 100 % et à vie, la modernisation du centre de santé Traoré Seydou, ainsi que la mise en place de cellules d'assistance et d'écoute.

La candidate entend aussi lutter contre le surendettement, renforcer les prêts scolaires et ordinaires et faciliter l'accès à la formation. Datté Ettien Sialou promet également de poursuivre le combat pour l'intégration des contractuels dans la Fonction publique, d'améliorer le profil de carrière des agents et de développer des partenariats pour les formations qualifiantes. Elle propose, en outre, la création d'une cité syndicale destinée à faciliter l'accès à des logements à coût réduit.

La transformation numérique constitue enfin un volet majeur de son programme. Paiement des cotisations, demandes de prêts, suivi des dossiers et accès aux documents administratifs pourraient ainsi être effectués en ligne. « Je veux être la secrétaire générale qui écoute, qui rassemble, qui communique et qui rencontre », a-t-elle déclaré, appelant les syndiqués à faire le choix de « l'expérience, de la proximité, de l'innovation et de la crédibilité ».

Le Syndicat national des agents des finances générales (Synafig) s'apprête à vivre un moment inédit. Pour la première fois depuis sa création en 1996, une femme est candidate au poste de secrétaire générale. Datté née Ettien Sialou Suzanne a officiellement lancé sa campagne, lundi 10 août 2026, à Abidjan-Plateau, à quelques jours du 9e Congrès, prévu le 22 août prochain à Abidjan.

Forte de 18 années d'engagement syndical, la candidate entend inscrire sa démarche dans une double dynamique : préserver les acquis tout en ouvrant le syndicat aux nouveaux défis. « Continuité pour les acquis, innovation pour l'avenir », résume son slogan de campagne. Cette candidature bénéficie notamment du soutien du secrétaire général sortant, Séka Assi Vincent.

Lors du lancement, plusieurs responsables syndicaux, secrétaires de section, retraités et représentantes des femmes ont exprimé leur confiance en Datté Ettien Sialou Suzanne, mettant en avant sa rigueur, son expérience, sa connaissance du terrain et sa capacité d'écoute.

Lors de cette cérémonie, la candidate a rendu hommage à ses prédécesseurs, saluant le travail accompli au fil des années. Elle a également invité l'assistance à observer une minute de silence en mémoire des syndicalistes disparus.

Son projet repose sur cinq axes : le bien-être professionnel, sanitaire, financier et social des agents ; la défense des droits et des acquis ; le renforcement de la solidarité syndicale ; la gouvernance transparente et la redevabilité ; enfin, la transformation numérique.

Parmi les mesures annoncées figurent une assurance santé portée à 100 % et à vie, la modernisation du centre de santé Traoré Seydou, ainsi que la mise en place de cellules d'assistance et d'écoute. La candidate entend aussi lutter contre le surendettement, renforcer les prêts scolaires et ordinaires et faciliter l'accès à la formation.

Datté Ettien Sialou promet de poursuivre le combat pour l'intégration des contractuels dans la Fonction publique, d'améliorer le profil de carrière des agents et de développer des partenariats pour les formations qualifiantes. Elle propose, en outre, la création d'une cité syndicale destinée à faciliter l'accès à des logements à coût réduit. La transformation numérique constitue enfin un volet majeur de son programme.

Paiement des cotisations, demandes de prêts, suivi des dossiers et accès aux documents administratifs pourraient ainsi être effectués en ligne. « Je veux être la secrétaire générale qui écoute, qui rassemble, qui communique et qui rencontre », a-t-elle déclaré, appelant les syndiqués à faire le choix de « l'expérience, de la proximité, de l'innovation et de la crédibilité ».