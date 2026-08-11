Cote d'Ivoire: Célébration des 66 ans à Yopougon - Les forces vives sensibilisées au danger du Vih

Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a profité de la fête nationale pour inviter à la responsabilité.

Le Programme national de lutte contre le Sida (Pnls), en collaboration avec la mairie de Yopougon et le Réseau des Ong de lutte contre le Sida de Yopougon (Rolsy), a organisé, le 6 août, une campagne de sensibilisation et de dépistage du Vih/Sida à l'intention des populations de la commune.

Déployée sur les principaux sites des festivités, notamment au stade de la Bae où s'est tenu le concerto de l'indépendance, ainsi qu'au terminus 47, qui accueille le Village de l'indépendance, cette initiative vise à prévenir les Infections sexuellement transmissibles (Ist), le Vih et les grossesses non désirées, en particulier chez les adolescents et les jeunes.

À travers des causeries éducatives, des séances de démonstration sur le port correct du préservatif et des offres de dépistage volontaire, les équipes du Pnls et de l'Abicom ont sensibilisé les visiteurs aux modes de transmission du Vih, aux moyens de prévention, à l'importance du dépistage précoce ainsi qu'aux possibilités de prise en charge.

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La cheffe du service Communication du Programme national de lutte contre le Sida, Séry Mireille, a expliqué que cette campagne traduit la volonté des autorités sanitaires d'associer la santé aux festivités nationales. « Autour de nos célébrations, il faut la santé. Nous avons voulu faire rimer l'indépendance de la Côte d'Ivoire avec la santé de la population de Yopougon, en particulier celle des jeunes », a-t-elle indiqué.

Selon elle, malgré les progrès enregistrés dans la lutte contre le Vih, la maladie demeure une réalité qui exige une vigilance permanente. « Une Côte d'Ivoire sans Sida est possible. Ce n'est pas un leurre, c'est une réalité. Si nous unissons nos efforts et que nous luttons contre la stigmatisation des personnes vivant avec le Vih, que chacun adopte les mesures de prévention, nous pourrons atteindre l'objectif d'éradiquer le Vih à l'horizon 2030 », a-t-elle affirmé.