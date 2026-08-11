Cote d'Ivoire: La 7e édition de la coupe Dominique Ouattara lancée à Zouatta 1

10 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Le préfet du département de Facobly, Antoine Kouakou, a procédé, le 9 août 2026, au stade Philippe-Kouhon de Zouatta 1, au lancement de la 7e édition de la coupe dotée du trophée de la Première dame Dominique Ouattara.

Ce tournoi se déroulera du 9 août au 9 septembre 2026, soit 32 jours de compétition, selon un format maracana, dans les catégories masculine et féminine. À Zouatta 1, 16 équipes masculines sont engagées, dont huit composées d'enfants âgés de 6 à 15 ans et huit autres regroupant des joueurs âgés de plus de 18 ans. Huit équipes féminines participent également à la compétition.

La compétition est placée sous le haut patronage de la Première dame Dominique Ouattara, sous le patronage du ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, et sous le parrainage de Faé Monké Adrien, directeur de l'Appui et du suivi de l'investissement industriel au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat.

Promoteur du tournoi, le journaliste Philippe Kouhon a remercié la Première dame Dominique Ouattara pour les actions menées en faveur des populations de Facobly en général et de celles de Zouatta 1 en particulier.

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Le préfet de Facobly, Antoine Kouakou, a, au nom des populations, exprimé sa gratitude à la Première dame Dominique Ouattara et au Président de la République, Alassane Ouattara, pour les actions menées en faveur du développement de la région du Guémon et de la Côte d'Ivoire.

Il a appelé les équipes engagées dans la compétition à oeuvrer en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du fair-play.

À noter que ce tournoi est à sa 17e édition au plan national.

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