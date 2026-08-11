Cote d'Ivoire: Autonomisation des femmes rurales/Korhogo - Helen Keller International mise sur la pérennité des investissements agricoles

Après neuf années d'accompagnement dans la région du Poro, Helen Keller International a réuni 25 groupements féminins pour partager les meilleures pratiques de gestion des infrastructures agricoles et consolider les acquis du projet « Améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition ».

Après neuf années de mise en oeuvre du projet « Améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition », Helen Keller International (HKI) franchit une nouvelle étape dans la consolidation de ses acquis. L'organisation a réuni, le jeudi 6 août 2026 à Nambatchourkaha, dans le département de Napié, les représentants de 25 groupements féminins issus de 25 villages de la région de Korhogo.

Cette journée d'échanges, financée par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, était consacrée à la gestion durable des infrastructures et équipements agricoles mis à la disposition des bénéficiaires.

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Selon Sékongo Kpayérigué Adama, responsable du programme des systèmes alimentaires à Helen Keller International et chef du sous-bureau de Korhogo, la rencontre avait pour objectif de valoriser les bonnes pratiques développées par les groupements afin d'assurer la pérennité des investissements réalisés au cours des neuf dernières années.

Depuis le lancement du projet, les femmes ont bénéficié de formations sur les bonnes pratiques agricoles, l'éducation nutritionnelle et les règles d'hygiène. Des investissements importants ont également été consentis pour améliorer les conditions de production maraîchère, dans une région confrontée aux effets du changement climatique et aux difficultés d'accès à l'eau.

Les groupements ont notamment reçu des forages équipés de systèmes d'irrigation, des tricycles pour acheminer les récoltes vers les marchés ainsi que des mini-moulins destinés à transformer les céréales en farines utilisées dans la préparation de bouillies nutritives pour les enfants.

« La principale préoccupation aujourd'hui est de garantir la gestion durable de ces infrastructures et équipements. Certains groupements ont mis en place des mécanismes efficaces, fondés notamment sur les cotisations des membres pour assurer les réparations et l'entretien. D'autres rencontrent encore des difficultés organisationnelles que nous voulons identifier afin de les accompagner », a expliqué Sékongo Kpayérigué Adama.

Au fil des années, plusieurs organisations, jugées suffisamment autonomes, sont sorties du dispositif d'encadrement direct. Helen Keller International poursuit toutefois son accompagnement auprès de 14 groupements et entend maintenir un suivi allégé de l'ensemble des bénéficiaires afin de consolider durablement les acquis.

Les échanges ont permis d'identifier les modèles de gestion les plus performants, qui serviront de référence pour renforcer les capacités des organisations encore en difficulté et orienter de futures interventions.

Sur le plan financier, HKI indique qu'un investissement moyen de plus de 18,5 millions de FCFA a été réalisé par groupement. À ce jour, 24 des 25 organisations ont bénéficié de l'ensemble des infrastructures prévues, tandis qu'un dernier groupement attend encore la réalisation de son forage et l'installation de son système d'irrigation.

Au nom des bénéficiaires, Soro Fana a salué l'appui des partenaires. « Grâce à cet accompagnement, notre groupement dispose aujourd'hui d'un fonds de crédit toujours opérationnel ainsi que d'un magasin de stockage qui nous permet de mieux conserver nos récoltes et les marchandises achetées à Korhogo. Ce soutien renforce nos activités et améliore nos conditions de vie », a-t-elle témoigné.