Cote d'Ivoire: An 66 - Le CNDH salue le rappel à l'ordre sur les déguerpissements irréguliers

Dans une déclaration à la suite du Message à la Nation du 7 août 2026, transmis à Fratmat.info ce 10 août 2026, le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) salue les orientations du Président Alassane Ouattara en faveur de l'État de droit et de la protection des populations, tout en appelant à une vigilance accrue face aux atteintes aux droits humains.

Le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) se félicite des orientations données par le Président de la République, Alassane Ouattara, dans son Message à la Nation prononcé le 7 août 2026, à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans une déclaration rendue publique à la suite de cette adresse, l'institution met notamment en avant les engagements relatifs à la consolidation de l'État de droit, à la protection des populations et au renforcement de la cohésion nationale.

Le CNDH retient particulièrement la réaffirmation du principe selon lequel « nul ne peut agir au nom de l'État en dehors du cadre de la loi ». Pour l'institution, les instructions présidentielles concernant les opérations de déguerpissement irrégulières constituent un rappel important du principe de légalité et des obligations de l'État en matière de protection des droits fondamentaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Conseil estime que les politiques publiques, y compris celles répondant à des impératifs d'intérêt général, doivent être mises en oeuvre dans le respect des garanties procédurales, de la dignité humaine et des droits des personnes concernées.

Soutien aux victimes des inondations

Autre point salué par le CNDH : les mesures annoncées en faveur des victimes des récentes inondations. L'institution relève également les efforts engagés par l'État pour améliorer l'accès des populations aux droits économiques, sociaux et culturels.

Elle cite notamment le développement des infrastructures sanitaires, éducatives, énergétiques, hydrauliques et de logement. Ces actions, estime le Conseil, contribuent à la réalisation progressive des droits consacrés par la Constitution ivoirienne et les instruments internationaux ratifiés par la Côte d'Ivoire.

Le CNDH accueille par ailleurs favorablement les mesures de grâce présidentielle annoncées à l'occasion de la fête nationale. Il les considère comme s'inscrivant dans une tradition républicaine de clémence et de réinsertion sociale. L'institution appelle cependant à poursuivre la modernisation de la justice et l'amélioration des conditions de détention, conformément aux standards nationaux et internationaux en matière de droits humains.

L'orpaillage clandestin dans le viseur

Au-delà des annonces du chef de l'État, le CNDH attire l'attention sur plusieurs défis persistants. Il insiste notamment sur la nécessité de maintenir la vigilance face à l'orpaillage clandestin, présenté comme un « impératif national ».

Pour le Conseil, ce phénomène ne constitue pas seulement une menace sécuritaire ou environnementale. Il entraîne également des conséquences importantes sur les droits humains, notamment la pollution des ressources en eau, les atteintes au droit à la santé, l'exploitation économique des populations vulnérables, le travail des enfants ainsi que le déplacement de communautés et la fragilisation du tissu social.

Face à ces enjeux, le CNDH préconise une réponse globale associant sécurité, justice, protection des populations et développement local.

Préserver la paix à l'approche des échéances nationales

L'institution appelle également à poursuivre les efforts en faveur de la protection des libertés publiques, de l'égal accès à la justice, de la prévention des violences fondées sur le genre, de la protection des personnes vulnérables et de la promotion des droits de l'enfant.

À l'approche des prochaines échéances nationales, le CNDH insiste sur la nécessité de préserver la paix, le dialogue, la tolérance ainsi que le respect des droits et libertés de chacun. Pour l'institution, ces principes constituent une garantie essentielle de la stabilité démocratique et du développement de la Côte d'Ivoire.

En conclusion, le Conseil réaffirme sa disponibilité à accompagner les pouvoirs publics, les institutions de la République, les collectivités territoriales, la société civile et les autres acteurs nationaux dans le renforcement de la protection effective des droits de l'homme.

À l'occasion du 66e anniversaire de l'Indépendance, le CNDH formule ainsi le voeu de voir la Côte d'Ivoire poursuivre sa marche vers une société « plus juste, plus inclusive et plus respectueuse des droits et libertés de tous », conformément à sa devise : « Union - Discipline - Travail ».