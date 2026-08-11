Cote d'Ivoire: Festival Eh Klô N'Goha 2026 - Un lancement placé sous le signe de la transmission culturelle

La cérémonie officielle de lancement des activités du Festival Eh Klô N'Goha 2026, dénommée « Eh Klô Nighé », s'est tenue, récemment, à l'Espace gastronomique et culturel « Campement Baoulé Chez Decares Yao » à Akouai-Santai, dans le village de Bingerville.

Cette rencontre a réuni autorités traditionnelles, responsables culturels, artistes, partenaires et passionnés de culture autour de la valorisation des arts, des traditions et du patrimoine baoulé. Après les salutations protocolaires en langue baoulé, plusieurs personnalités, dont Célestin Brou, Denise Yao épouse Koffi, Nanan Amani N'Guessan, Médard Kouassi et la représentante du parrain Dominique Kangah, ont insisté sur l'importance de la transmission des valeurs culturelles et du renforcement de la cohésion sociale.

Moment marquant de la cérémonie, Médard Kouassi a animé une conférence sur le thème « Nos traditions, notre identité, notre avenir », mettant en lumière les 36 lois du peuple baoulé et leur rôle dans la préservation des valeurs morales, du respect des aînés et de la solidarité.

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La dimension éducative de l'évènement s'est poursuivie avec Célestine Konan, qui a présenté les bienfaits nutritionnels de la noix et du fruit de cajou à travers le thème « Consommer la noix de cajou, c'est la santé dans notre assiette ». De son côté, N'Guessan Juda, représentant de l'Ong Joie d'Enfance, a sensibilisé le public aux droits des enfants, notamment au jeu, aux loisirs et aux activités culturelles.

La cérémonie a également été rythmée par les prestations de l'Orchestre du Festival, de plusieurs artistes invités, dont Maman Laurette Elias, Méa Konan, Jumeaux 1er, Samao 1er et Ebali 1er, ainsi que par la troupe théâtrale du festival.

Les activités se sont achevées dans une ambiance conviviale autour d'une visite du stand de cajou, d'échanges avec les médias et d'un partage de mets traditionnels. Ce lancement confirme l'ambition du Festival Eh Klô N'Goha de promouvoir les arts, les traditions, une alimentation saine et le vivre-ensemble.

Le prochain rendez-vous est fixé au 29 août 2026 à Niamanzra (N'Douci), pour les Awards des Arts de Claire de Lune, point culminant du Festival Eh Klô N'Goha 2026.