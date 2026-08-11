Cote d'Ivoire: Dabakala - Inauguration du complexe sportif Tiémoko Meyliet Koné, un joyau pour la jeunesse du Hambol

Dabakala a vécu un moment historique le 9 août 2026, avec l'inauguration du complexe sportif Tiémoko Meyliet Koné. Réalisée par le Conseil régional du Hambol, cette infrastructure moderne s'impose comme un véritable symbole de renouveau pour la jeunesse locale.

La cérémonie s'est déroulée sous le haut patronage du Vice-Président de la République, Son Excellence Tiémoko Meyliet Koné, représenté par le ministre des Sports, Adjé Silas Metch. Placé sous la présidence du Grand Chancelier de l'Ordre National, Ally Coulibaly, l'événement était parrainé par le ministre Kalil Konaté, du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, et président du Conseil régional du Hambol.

Une ferveur populaire et des bénédictions solennelles

En ouverture des festivités, Fofana Abou Dramane, président du Cosim du département et imam de la grande mosquée de Dabakala, a invoqué les bénédictions divines pour la pérennité de l'ouvrage au service des générations présentes et futures.

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Prenant la parole, le maire de la commune, Adama Coulibaly, a exprimé la fierté de ses administrés. Pour le premier magistrat, l'année 2026 restera gravée dans les annales : en l'espace de quelques semaines, la ville a célébré l'implantation de deux établissements bancaires, un concert géant du groupe Magic System le 8 août, et désormais l'aboutissement de ce projet sportif majeur.

Il a tenu à rendre un hommage appuyé au président du Conseil régional

« Beaucoup de responsables ayant administré Dabakala par le passé ont rêvé de construire un tel complexe, sans y parvenir. Kalil Konaté a réussi ce pari grâce à sa détermination et son engagement pour le développement régional. »

Il a en outre salué un leader « qui porte Dabakala sur ses épaules et oeuvre sans relâche pour le bien-être des populations du Hambol ».

Le sport, levier de développement et de cohésion sociale

Dans son allocution, le ministre Konaté a exprimé sa gratitude envers le Président de la République, Alassane Ouattara, dont le leadership inspire la transformation du pays. Il a souligné que ce complexe s'inscrit dans un plan plus vaste de modernisation des localités de l'intérieur.

« Ce complexe sportif est une victoire pour la jeunesse et pour l'ensemble des populations de Dabakala », a-t-il affirmé, appelant à préserver ce bien commun.

Représentant le haut patron de la cérémonie, le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, s'est dit conquis par la ferveur locale : « Dabakala a conquis mon coeur », s'est-il enthousiasmé, avant d'insister sur le fait que le sport doit être appréhendé comme un véritable moteur de développement et d'inclusion sociale. Il a également salué le parcours des athlètes issus de la région qui ont, par le passé, fait rayonner les couleurs nationales.

Des équipements modernes pour diversifier la pratique

Le complexe sportif Tiémoko Meyliet Koné offre des installations polyvalentes aux normes. Notamment, un terrain de football ; un terrain de handball ; terrain de basketball ; un terrain de volleyball et un autre de maracana (petit poteau).

Pour clore la journée dans une ambiance festive, les officiels ont chaussé les crampons le temps d'une session d'entraînement. Le ministre des Sports a d'ailleurs gratifié le public de plusieurs buts remarqués, chaleureusement applaudis par les spectateurs. Le Ministre Konaté a fait une démonstration de Volley ball.

En renforçant l'attractivité de Dabakala, cette nouvelle infrastructure témoigne de la volonté des autorités locales et nationales à offrir à la jeunesse du Hambol des espaces d'épanouissement.