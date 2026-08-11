Cote d'Ivoire: Concours d'agrégation de l'enseignement supérieur 2026 - L'Université de Cocody affiche un taux de réussite de 92,08 %

10 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Le jeudi 6 août 2026, alors qu'il présentait les lauréats du Prix national d'excellence 2026 de son établissement, le président de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le professeur Zié Ballo, n'a pas caché sa satisfaction face aux résultats obtenus par son institution à l'issue de la session 2026 des Comités consultatifs interafricains (Cci) et de leurs Comités techniques spécialisés (Cts), dans le cadre des programmes d'évaluation du Cames.

Présentant les statistiques, il a indiqué que, sur 240 candidats présentés, 221 ont été inscrits, soit un taux de réussite de 92,08 %. Les 19 candidats non inscrits représentent un taux d'échec de 7,92 %. Ci-après, le détail des résultats par Unité de formation et de recherche (Ufr).

Parmi les Ufr ayant enregistré un taux de réussite de 100 %, figure l'Ufr Biosciences, avec 22 candidats présentés et 22 inscrits, dont 2 chargés de recherche, 9 maîtres-assistants, 1 maître de recherche, 7 maîtres de conférences et 3 professeurs titulaires. L'Ufr Strm affiche également 100 % de réussite, avec 16 candidats présentés et 16 inscrits, dont 8 maîtres-assistants, 2 maîtres de recherche, 3 maîtres de conférences et 3 professeurs titulaires.

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L'Ufr Mi a présenté 5 candidats, tous inscrits, dont 4 maîtres-assistants et 1 maître de conférences, soit 100 % de réussite. L'Ufr Sjap a enregistré 1 candidat présenté et 1 inscrit au grade de maître-assistant, soit 100 % de réussite. L'Ufr Spb compte également 16 candidats présentés et 16 inscrits, dont 8 maîtres-assistants et 8 professeurs titulaires, soit 100 % de réussite.

L'Ufr Sma a présenté 51 candidats, dont 50 inscrits, répartis entre 1 chargé de recherche, 30 maîtres-assistants, 2 maîtres de recherche et 17 professeurs titulaires, soit un taux de réussite de 98,04 %.

L'Ufr Shs a enregistré 45 candidats présentés, dont 44 inscrits, parmi lesquels 1 chargé de recherche, 23 maîtres-assistants, 3 maîtres de recherche, 14 maîtres de conférences et 3 professeurs titulaires, soit 97,78 % de réussite.

L'Ufr Ssmt a présenté 16 candidats, dont 14 inscrits, répartis entre 2 chargés de recherche, 5 maîtres-assistants, 1 maître de recherche, 4 maîtres de conférences et 2 professeurs titulaires, soit 87,50 % de réussite.

L'Ufr Criminologie a enregistré 7 candidats présentés, dont 6 inscrits, parmi lesquels 2 maîtres-assistants et 4 maîtres de conférences, soit 85,71 % de réussite.

L'Ufr Llc a présenté 37 candidats, dont 30 inscrits, répartis entre 1 chargé de recherche, 21 maîtres-assistants, 7 maîtres de conférences et 1 professeur titulaire, soit 81,08 % de réussite.

L'Ufr Ica a enregistré 8 candidats présentés, dont 6 inscrits, parmi lesquels 1 maître-assistant, 3 maîtres de conférences et 2 professeurs titulaires, soit 75 % de réussite.

L'Ufr Seg a présenté 14 candidats, dont 10 inscrits, répartis entre 7 maîtres-assistants, 1 maître de conférences et 2 professeurs titulaires, soit 69,23 % de réussite.

Enfin, l'Ufr Os a enregistré 3 candidats présentés, dont 2 inscrits, à savoir 1 chargé de recherche et 1 maître-assistant, soit 66,67 % de réussite.

Rappelons que, dans le système du Cames, les Cts évaluent les dossiers des enseignants-chercheurs lors des Comités consultatifs interafricains (Cci) en vue de leur inscription sur les listes d'aptitude aux grades universitaires de maître-assistant, maître de conférences et professeur titulaire.

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