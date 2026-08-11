Cote d'Ivoire: Bodokro - Les députés Léandre Koffi et Maxime Kouakou misent sur une politique de proximité

Restitution parlementaire et engagement de terrain

À Bodokro, le mandat parlementaire s'est invité au coeur des populations. Dimanche 9 août 2026, le député Léandre Koffi s'est rendu dans la circonscription aux côtés de son collègue, l'honorable Maxime Kouakou, à l'occasion de la clôture des cérémonies de remerciements et de restitution parlementaire organisées par ce dernier.

Présent au nom de son groupe parlementaire, Agir, mais également en son nom propre, Léandre Koffi a voulu donner à cette présence une portée qui dépasse le cadre protocolaire. Pour lui, la solidarité entre parlementaires et la proximité avec les populations doivent demeurer au coeur de l'action politique.

Rendre compte, écouter et agir

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La restitution parlementaire a constitué le principal temps fort de la rencontre. Pour Léandre Koffi, cet exercice est essentiel au fonctionnement démocratique, puisqu'il permet à l'élu de retourner auprès des populations qui lui ont accordé leur confiance, de présenter le travail accompli et de recueillir leurs préoccupations.

Le député résume sa conception du mandat parlementaire en quatre mots : « Rendre compte, écouter, échanger et agir. » Une formule qui traduit sa volonté de promouvoir une autre manière de faire de la politique, davantage tournée vers le terrain.

À ses yeux, l'élu ne doit pas se limiter à être présent pendant les campagnes électorales. Il doit rester au contact des citoyens et maintenir avec eux un dialogue régulier.

À Bodokro, cette vision a pris une dimension concrète avec la restitution du mandat de Maxime Kouakou. L'initiative a été saluée par Léandre Koffi, qui a également rendu hommage à la mobilisation des populations.

« Faire de la politique autrement »

À travers son soutien à Maxime Kouakou, Léandre Koffi a également insisté sur la nécessité d'une solidarité entre élus autour d'une même exigence : placer les populations au centre du mandat.

« Faire de la politique autrement, dans la proximité, la responsabilité et le respect de la parole donnée », tel est le message porté par le député. Une démarche qui donne à cette rencontre de Bodokro une dimension politique assumée.

Derrière la restitution d'un mandat parlementaire, c'est donc une certaine conception de l'action publique que Léandre Koffi entend défendre : une politique qui rend compte, écoute les citoyens et cherche à répondre aux réalités vécues sur le terrain.

La présence du député aux côtés de Maxime Kouakou traduit ainsi, selon lui, la nécessité de renouer constamment le lien entre les institutions et les citoyens. À Bodokro, les deux parlementaires ont mis en avant une même conviction : le mandat électif ne prend tout son sens que lorsqu'il se traduit par un service effectif aux populations.

« Continuons d'Agir. Pour Bodokro. Pour nos communautés. Pour la Côte d'Ivoire », a conclu Léandre Koffi.

Un appel qui résume l'ambition affichée par les deux élus : inscrire l'action politique dans la proximité, la responsabilité et la confiance entre les représentants et les citoyens.