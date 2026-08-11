Afrique: Diplomatie économique - Nialé Kaba à Riyad pour renforcer les financements de la BADEA

La diplomatie économique ivoirienne se poursuit au Moyen-Orient. Arrivée à Riyad le dimanche 9 août 2026 pour une visite de travail, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nialé Kaba, a engagé des discussions avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), autour du renforcement de la coopération et du financement de projets prioritaires.

La cheffe de la diplomatie ivoirienne a été reçue, lundi 10 août, par Abdullah Kh. Almusaibeeh, président de la BADEA. Cette rencontre, à laquelle a également pris part l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près le Royaume d'Arabie Saoudite, Drissa Coulibaly, a permis d'examiner les perspectives de consolidation du partenariat entre Abidjan et l'institution financière arabe.

Au coeur des échanges : les possibilités de financement de projets structurants inscrits dans les priorités nationales de développement économique et social. Pour la Côte d'Ivoire, l'enjeu est de mobiliser davantage de ressources auprès de ses partenaires afin d'accompagner la réalisation d'infrastructures et d'investissements susceptibles de soutenir durablement la croissance et d'améliorer les conditions de vie des populations.

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Cette démarche s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification et de consolidation des partenariats économiques du pays. En se tournant vers les institutions financières arabes, Abidjan entend notamment renforcer les mécanismes de coopération susceptibles de contribuer au financement de son développement.

La rencontre entre Nialé Kaba et le président de la BADEA intervient ainsi dans un contexte où la mobilisation de financements extérieurs constitue un levier important pour la réalisation des ambitions nationales. Les discussions engagées à Riyad devraient permettre d'identifier de nouvelles opportunités de collaboration et de mieux aligner les interventions de la banque sur les priorités définies par la Côte d'Ivoire.

Au-delà de la dimension financière, cette mission traduit également la volonté du gouvernement ivoirien de donner une nouvelle impulsion à ses relations avec les pays et institutions du monde arabe. Riyad apparaît ainsi comme l'un des pôles de cette diplomatie économique, fondée sur la recherche de partenariats stratégiques et mutuellement bénéfiques.

À travers cette visite de travail, Nialé Kaba entend donc consolider les liens entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires arabes et contribuer à ouvrir de nouvelles perspectives pour le financement du développement économique et social du pays.