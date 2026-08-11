Maroc: Ouarzazate - Ouverture de la 12è édition du festival des Marocains du monde

Ouarzazate — La 12è édition du Festival des Marocains du monde de la ville de Ouarzazate s'est ouverte, lundi, sous le thème "Les Marocains du monde au coeur des chantiers du Maroc 2030".

Organisé par l'Association Energie pour le Développement et Culture renouvelable de Ouarzazate, avec le soutien du Conseil de la région Drâa-Tafilalet et en partenariat avec la Province de Ouarzazate, ce festival, qui se poursuit jusqu'au 16 août courant, offre un espace d'échanges sur le rôle des Marocains du monde dans la mise en oeuvre des grands chantiers lancés par le Maroc en perspective de la Coupe du Monde 2030.

La cérémonie d'ouverture de ce festival organisée en parallèle avec la célébration de la Journée nationale des Marocains résidant à l'étranger (MRE) a été présidée par le gouverneur de la province de Ouarzazate, Abdellah Jahid, au palais des congrès de la ville, en présence de responsables, d'élus et d'acteurs locaux, ainsi que de membres de la communauté marocaine établie à l'étranger.

Dans une allocution de circonstance, M. Jahid a mis en avant la pertinence du thème retenu pour cette édition qui témoigne du rôle central des talents marocains à l'étranger en matière d'accompagnement des projets stratégiques lancés par le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La célébration le 10 août de chaque année de la Journée nationale des Marocains résidant à l'étranger (MRE) témoigne de la Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, a toujours entouré les membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger et de l'importance de renforcer les liens des Marocains du monde avec leur mère-patrie et promouvoir leur contribution à la marche du développement, a-t-il ajouté.

Dans ce sens, l'expertise des MRE représente un véritable atout pour le Maroc, eu égard à leur riche parcours académique et professionnel et leur grand savoir-faire accumulé dans divers domaines économique, technologique, industriel, culturel et social, a souligné le gouverneur.

En perspective des grandes échéances sportives prévues au Maroc en 2030, la mobilisation de l'ensemble des compétences et de talents marocains tant à l'intérieur du Royaume qu'à l'étranger est plus que jamais nécessaire afin de contribuer à la réussite des grands projets stratégiques, de renforcer la compétitivité de l'économie nationale et de consolider la position du Maroc en tant que hub régional d'investissements, a fait valoir M. Jahid.

Et de souligner que les Marocains résidant à l'étranger sont appelés à poursuivre leur contribution à cette dynamique de développement à l'échelle nationale, à travers le soutien aux flux d'investissement, le transfert d'expertise, le développement de partenariats économiques et scientifiques et le soutien aux initiatives de développement, conformément à la vision Royale qui érige les Marocains du monde en des partenaires essentiels pour l'édification du Maroc de demain.

Par ailleurs, le gouverneur a mis en avant les différents atouts naturels, touristiques, cinématographiques et énergétiques de la province de Ouarzazate, ce qui offre un espace propice à des investissements à forte valeur ajoutée et des opportunités économiques à saisir par la communauté marocaine établie à l'étranger.

De son côté, la présidente de l'Association Energie pour le Développement et Culture renouvelable, Samia Azenague, a indiqué que la célébration de la Journée nationale des MRE permet de mettre en exergue la contribution des membres de la communauté marocaine établie à l'étranger à l'oeuvre du développement et de renforcer leurs liens avec le Royaume.

Cette journée est l'occasion de rendre hommage aux efforts de cette communauté, qui se veut une force motrice du développement et du progrès que connaît le Maroc dans de nombreux domaines et ouvre de nouvelles perspectives pour promouvoir leur contribution aux grands projets de développement en cours au Maroc, a-t-elle fait observer.

Mme Aznague a rappelé également le rôle capital des MRE dans le développement économique et social de la région Drâa-Tafilalet, à travers leurs investissements tant cruciaux pour l'économie locale et leurs transferts de fonds, rappelant qu'ils sont de véritables ambassadeurs du Maroc dans leurs pays d'accueil, incarnant les valeurs de la région et contribuant au rayonnement du patrimoine local.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la remise des Prix de la Migration au titre de l'année 2026 à Noureddine Sina, entrepreneur marocain établi en France, en hommage à son parcours brillant à l'étranger et à Bernard Yves Jean, investisseur français et propriétaire d'un établissement touristique à Ouarzazate, pour son intégration et son implication dans la vie locale.

Un salon de produits de terroir a été inauguré à l'occasion du lancement de cette édition, permettant aux visiteurs et aux membres de la diaspora marocaine de découvrir la diversité et la richesse des produits de la région.

Cette édition du Festival des Marocains du monde de Ouarzazate vise à renforcer les liens entre les Marocains résidant l'étranger et leur pays d'origine, en créant un espace de dialogue et d'échange qui permet aux membres de la diaspora de s'impliquer dans des initiatives de développement local et régional et de concrétiser leurs projets d'investissement et communautaires bénéfiques à la région.

Au programme de cette édition, figurent des séminaires, des ateliers de formation et des soirées artistiques, s'articulant autour des questions de migration et des moyens de renforcer les liens entre la diaspora et la mère patrie.