Maroc: Errachidia - Mise en lumière du rôle des Marocains du monde dans l'accompagnement des projets de développement

Errachidia — Le rôle des Marocains résidant à l'étranger (MRE) dans l'accompagnement et le soutien des projets de développement a été au menu d'une rencontre de communication tenue, lundi à Errachidia, dans le cadre de la deuxième édition du Forum annuel de la communauté marocaine établie à l'étranger dans la province d'Errachidia.

Organisée par l'Association de l'Oasis Ferkla pour l'Environnement et le Patrimoine, en partenariat avec la Wilaya de la région de Drâa-Tafilalet et le Conseil de la Région, cette manifestation placée sous le thème "Les Marocains du monde au service des chantiers du Maroc 2030", s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale des Marocains résidant à l'étranger (MRE), commémorée le 10 août de chaque année.

Dans une allocution prononcée au nom du Wali de la région de Drâa-Tafilalet, Gouverneur de la province d'Errachidia, le Secrétaire général de la province d'Errachidia, Habib El Alami, a mis en avant la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI entoure les membres de la communauté marocaine établie à l'étranger, notant que la célébration de cette Journée est l'occasion de mettre en lumière la place de choix des compétences marocaines établies à l'étranger et leur contribution dans divers domaines.

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Le thème retenu pour cette année reflète la qualité des talents des Marocains établis à l'étranger et leur solide expérience dans divers domaines, ainsi que leur rôle dans le soutien des projets stratégiques en cours de réalisation dans le Royaume, a-t-il fait valoir.

Et d'ajouter que les MRE sont des partenaires essentiels du développement dans ses diverses dimensions économique, sociale, scientifique et culturelle, appelant à une mobilisation accrue afin de tirer parti de leurs compétences et de leurs expertises pour la réussite des grands projets lancés par le Royaume à l'horizon 2030.

Pour sa part, Lahcen Kebiri, président de l'Association de l'Oasis de Ferkla pour l'Environnement et le Patrimoine, a affirmé que la Journée nationale des MRE revêt une dimension institutionnelle, eu égard à l'importance accordée par le Royaume à ses citoyens résidant à l'étranger, soulignant la nécessité de valoriser leur nouveau rôle, qui porte sur une véritable expertise scientifique, technique, économique et politique, au delà des simples contributions financières.

Les MRE ont accumulé des compétences et des expériences considérables dans divers domaines, qui peuvent servir de catalyseur au développement de la région de Drâa-Tafilalet, et plus particulièrement de la province d'Errachidia, appelant à fédérer les efforts pour mettre cette expertise au service des projets de développement nationaux et régionaux.

L'horizon 2030 représente une étape cruciale pour consolider la présence du Maroc sur les plans continental et international, ce qui implique le recours à l'expertise de la diaspora marocaine dans les projets de développement et la promotion d'une action collective dans un esprit de solidarité.

Ce forum, qui se tient du 9 au 11 août, vise à renforcer les liens entre les Marocains du monde et la mère patrie, à valoriser leur contribution au développement économique et social et à promouvoir le potentiel touristique, culturel et d'investissement de la région de Drâa-Tafilalet.

Au programme de ce forum figurent plusieurs activités culturelles et artistiques, dont le carnaval de l'Oasis et des séances consacrées au patrimoine local, outre des présentations sur le secteur du tourisme et les projets d'infrastructure, de transport et de logistique dans la région, ainsi que des soirées artistiques mettant en vedette des groupes locaux et des artistes venus des différentes régions du Royaume.