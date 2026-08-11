Maroc: Une rencontre de communication à Youssoufia en célébration de la Journée nationale des MRE

Youssoufia — La Province de Youssoufia a organisé, lundi, une rencontre de communication à l'occasion de la célébration de la Journée nationale des Marocains résidant à l'étranger (MRE), placée sous le thème "Les MRE au service des grands chantiers du Maroc 2030".

Présidée par le gouverneur de la province de Youssoufia, Abdelmoumen Talib, en présence notamment de responsables de services déconcentrés concernés, d'élus, de représentants d'autorités locales et sécuritaires et de plusieurs membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger, cette rencontre a constitué une occasion de renforcer les liens de communication avec les MRE, d'être à l'écoute de leurs préoccupations et de leurs aspirations, et de les informer sur les différents services, programmes et opportunités qui leur sont proposés.

Elle a également permis de mettre en avant le rôle des compétences marocaines établies à l'étranger dans l'accompagnement de la dynamique de développement et d'investissement que connaît le Royaume.

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S'exprimant à cette occasion, M. Talib a mis en avant la Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI entoure les Marocains résidant à l'étranger, ainsi que la volonté constante du Souverain de consolider leur attachement à leur pays d'origine et de renforcer leur contribution aux différents chantiers de développement et projets stratégiques du Royaume.

Le choix du thème de cette journée traduit la place qu'occupent les compétences et expertises marocaines établies à l'étranger, en tant que capital humain et stratégique capable de contribuer à l'accompagnement des grandes transformations que connaît le Maroc, notamment dans les domaines de l'investissement, de la modernisation des infrastructures, de la transition énergétique, de la sécurité hydrique, de la protection sociale et de la digitalisation, entre autres, a-t-il fait savoir.

Il a relevé que le Royaume s'est engagé dans une dynamique de développement accélérée, fondée sur le renforcement de la souveraineté dans ses différentes dimensions, la consolidation de la dignité humaine et le placement du citoyen au coeur du processus de développement, tout en poursuivant la mise à niveau des infrastructures, l'amélioration du climat des affaires et le renforcement de l'attractivité de l'économie nationale, ce qui ouvre de nouvelles perspectives à la contribution des MRE à cette dynamique.

La rencontre a également été marquée par une série de présentations et d'interventions sectorielles visant à rapprocher les membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger des différents programmes, services et opportunités disponibles au niveau de la province de Youssoufia.

Dans ce cadre, le chef de la Division de l'action sociale (DAS) de la Province de Youssoufia, Brahim Idou, a présenté un exposé sur les principaux programmes et projets sociaux et de développement réalisés dans la province, ainsi que sur les efforts déployés pour améliorer les conditions de vie de la population, soutenir les catégories ciblées et renforcer l'accès aux services de base, dans le cadre de l'approche sociale et de développement adoptée au niveau provincial.

De son côté, une représentante du Centre régional d'investissement (CRI) Marrakech-Safi a livré une présentation détaillée sur le dispositif d'investissement et à d'accompagnement des investisseurs, ainsi que sur les services proposés par le Centre aux porteurs de projets, mettant également en avant les potentialités et opportunités d'investissement disponibles et les mécanismes visant à faciliter l'investissement et à améliorer le climat des affaires, en particulier au profit des membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger souhaitant investir au Maroc.

Pour sa part, le directeur provincial de l'Agriculture à Youssoufia a partagé une vue d'ensemble sur le secteur agricole dans la province, abordant les principales potentialités, programmes et projets liés au développement du secteur, ainsi que les opportunités qu'il offre en matière d'investissement.

Par ailleurs, la rencontre a été ponctuée par plusieurs interventions sectorielles portant sur les domaines de l'eau et de l'électricité, de l'urbanisme, de l'investissement, de la santé et des activités estivales destinées aux enfants et jeunes.

En outre, des espaces supplémentaires de communication directe et d'échange autour des différentes questions et préoccupations soulevées ont été aménagés, consacrant ainsi la place centrale des MRE en tant que partenaires du développement et consolidant leur contribution aux chantiers de développement que connaît le Royaume en général et la province de Youssoufia en particulier.