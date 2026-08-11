Maroc: Marrakech célèbre la Journée nationale des Marocains résidant à l'étranger

Marrakech — La Wilaya de la région Marrakech-Safi a organisé, lundi à la Cité ocre, une rencontre de communication dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des Marocains résidant à l'étranger (MRE).

Présidée par le Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Khatib El Hebil, en présence notamment de présidents des collectivités territoriales, de chefs des services extérieurs et de membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger, cette rencontre a été l'occasion de mettre en exergue les contributions concrètes que les MRE apportent au soutien de l'économie nationale, régionale et locale, que ce soit à travers les projets d'investissement ou la création de passerelles de coopération entre le Maroc et son environnement international.

Cette initiative a également permis de prendre connaissance des attentes des Marocains du Monde, d'être à l'écoute de leurs préoccupations et de mettre en lumière leurs rôles essentiels au service de leur pays, en tant que composante fondamentale de la nation marocaine et partenaire stratégique dans son processus de développement.

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Dans une allocution de circonstance, M. El Hebil, a mis l'accent sur "les profondes significations de cette journée nationale instaurée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en tant que rendez-vous annuel destiné à renouveler les liens de communication avec les MRE, qui demeurent attachés à leur patrie, défenseurs de ses constantes et de ses valeurs nationales partout dans le monde".

Il a indiqué que la célébration de cette journée, placée cette année sous le thème "Les Marocains résidant à l'étranger au service des grands chantiers du Maroc à l'horizon 2030", vise à permettre aux compétences marocaines établies à l'étranger de contribuer activement à la construction du Maroc de demain, et traduit également une vision prospective qui considère ces compétences comme un levier essentiel de nature à accompagner les grandes transformations que connaît notre pays.

"Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est entré dans une nouvelle phase de son processus de développement, placée sous le signe de l'ambition, de l'innovation, de la compétitivité, de la consolidation de la justice territoriale et du renforcement de l'attractivité du Royaume aux niveaux continental et international", a affirmé M. El Hebil.

Dans ce contexte, il a fait observer que les préparatifs en vue de l'organisation de la Coupe du Monde de football 2030, conjointement avec l'Espagne et le Portugal, constituent un événement historique et exceptionnel, non seulement sur le plan sportif, mais également en tant que projet national intégré visant à accélérer le rythme du développement, à renforcer les infrastructures et à améliorer les services publics.

Mettant en avant la place centrale qu'occupe Marrakech dans ce grand chantier national, compte tenu de son rayonnement culturel, civilisationnel et touristique à l'échelle mondiale, ainsi que de ses importantes potentialités économiques et de ses infrastructures d'accueil développées, M. El Hebil a relevé la dynamique accélérée, que connait la Cité ocre, incarnée par le lancement et la réalisation d'un ensemble de projets structurants destinés à améliorer la qualité de vie et à consolider son attractivité, en vue d'en faire une destination privilégiée pour les investisseurs et les touristes.

Il a, à cette occasion, passé en revue les principaux projets, dont la mise à niveau du Grand Stade de Marrakech et l'augmentation de sa capacité d'accueil, la modernisation et l'extension de l'aéroport Marrakech-Ménara, dont la capacité d'accueil passera de 8 millions de passagers actuellement à 14 millions, à l'horizon 2030, avec une digitalisation complète visant à faire de cette infrastructure un véritable "aéroport numérique".

El Habil a en outre évoqué la réalisation d'une ligne ferroviaire à grande vitesse qui permettra de relier Marrakech à Casablanca en une heure et quinze minutes, l'aménagement d'une nouvelle zone industrielle à proximité de Marrakech sur une superficie de 40 hectares, en plus du développement du réseau de transport et de mobilité urbaine, à travers la réhabilitation des principaux axes routiers et des entrées de la ville, l'amélioration de la fluidité de la circulation et la réalisation de grands giratoires et carrefours.

Et d'indiquer qu'un ensemble de projets sera réalisé afin d'améliorer la gestion de la circulation à l'intérieur de la ville, dont des ponts, des tunnels et différents ouvrages d'art au niveau des points connaissant une forte densité de circulation, l'objectif étant de développer le système de transport urbain et de renforcer la liaison entre les infrastructures sportives et touristiques et les différents quartiers de la ville, outre la réalisation d'une série de parkings répartis sur plusieurs sites stratégiques, particulièrement au niveau de certaines places et zones centrales de la ville, qui permettront d'offrir près de 7.200 places de stationnement, et le réaménagement de la place Jemaa el-Fna, qui se veut l'un des projets majeurs programmés, compte tenu du rôle central de cette place, véritable coeur battant de la médina et espace qui attire le plus grand nombre de visiteurs.

Le secteur hôtelier connaîtra également une importante mise à niveau et une augmentation de sa capacité d'hébergement, qui devrait connaître une progression significative à l'horizon 2030, pour atteindre une capacité globale d'environ 80.000 lits dans la ville de Marrakech et près de 110.000 lits à l'échelle de la région Marrakech-Safi.

"Tous ces projets s'inscrivent dans une démarche de développement durable au bénéfice des habitants de la ville et des générations futures, en cohérence avec la Vision Royale visant à relever le défi du développement économique et social de notre pays et faisant de l'investissement dans l'être humain et dans le territoire un pilier de tout développement véritable", a-t-il insisté.

"Le capital humain, représenté notamment par la communauté marocaine résidant à l'étranger, constitue un levier essentiel du développement national, compte tenu des connaissances, des compétences professionnelles et des expériences réussies accumulées par ses membres dans différents domaines économiques, scientifiques, technologiques et culturels", a-t-il poursuivi, notant que la réussite des grands chantiers du Maroc à l'horizon 2030 nécessite de mobiliser les compétences des Marocains du monde, que ce soit à travers l'investissement productif, le transfert de technologie et d'expertise, le soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat, ou encore la promotion de l'image du Maroc en tant que destination fiable pour l'investissement et le tourisme.

Cette rencontre a constitué une occasion privilégiée pour recueillir les préoccupations et les propositions des MRE, dans une démarche ayant pour objectifs de renforcer leur accompagnement et de faciliter leur contribution au développement de leur pays d'origine.

Les différentes interventions ont ainsi permis d'identifier plusieurs pistes d'amélioration, notamment à travers une meilleure coordination entre les acteurs concernés, une plus grande célérité dans le traitement des dossiers et la mise en place de dispositifs plus adaptés aux besoins spécifiques de la communauté marocaine établie à l'étranger.