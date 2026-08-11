Maroc: Fès - Les Marocains du monde au coeur des chantiers de développement à l'horizon 2030

Fès — La contribution des Marocains résidant à l'étranger (MRE) aux grands chantiers de développement engagés par le Royaume à l'horizon 2030 a été au centre d'une rencontre organisée, lundi à Fès, à l'occasion de la Journée nationale des Marocains résidant à l'étranger.

Organisée par la wilaya de la région Fès-Meknès sous le thème "Les Marocains résidant à l'étranger au service des chantiers du Maroc 2030", cette rencontre a constitué un espace d'échange et d'information autour des opportunités d'investissement dans la région, des mécanismes d'accompagnement et des facilitations administratives mises à la disposition des membres de la communauté marocaine établie à l'étranger.

S'exprimant à cette occasion, le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Khalid Aït Taleb, a souligné la place importante qu'occupent les Marocains du monde dans la dynamique de développement du Royaume, relevant que leurs compétences, leurs expériences et les réseaux qu'ils ont développés dans leurs pays de résidence constituent un véritable levier pour l'investissement, l'innovation et le transfert de savoir-faire.

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Il a relevé que la contribution des MRE dépasse la dimension financière pour englober une participation aux différents chantiers stratégiques du Royaume, notamment à travers les compétences marocaines présentes au sein d'entreprises, d'universités et de centres de recherche à travers le monde, lesquelles constituent une valeur ajoutée pour accompagner les transformations économiques et sociales que connaît le Maroc.

Le wali a, dans ce sens, insisté sur l'importance de mobiliser davantage ces compétences dans le contexte des grands chantiers à l'horizon 2030, notamment en matière de renforcement de la souveraineté économique, d'accélération de la dynamique productive, de développement de l'économie numérique et de transition énergétique, mettant également en avant le rôle des Marocains du monde dans le rayonnement international du Royaume et la défense de ses causes nationales.

Pour sa part, le directeur du Pôle Impulsion économique et Offre territoriale au Centre régional d'investissement (CRI) de Fès-Meknès, Amjad Kiti, a présenté les principaux atouts économiques et territoriaux de la région et les opportunités qu'elle offre aux investisseurs, notamment aux MRE, mettant en avant la diversité de son tissu économique ainsi que la richesse de son patrimoine culturel et naturel.

Il a notamment passé en revue les potentialités de plusieurs secteurs, dont le tourisme et l'artisanat. La région compte quelque 420 établissements d'hébergement touristique classés, avec une capacité de 27.789 lits et plus de 45.000 emplois dans le secteur touristique, tandis que l'artisanat rassemble 57.393 artisans, 1.147 coopératives et 607 unités de production disposant d'un label de qualité, et génère 146.151 emplois.

La rencontre a également été marquée par la mise en place de stands de plusieurs institutions et administrations, offrant aux Marocains du monde un espace de proximité pour s'informer sur l'accompagnement à l'investissement, les facilitations administratives et les différentes procédures liées à leurs projets et démarches. Les visiteurs ont ainsi pu échanger directement avec les représentants des organismes présents, s'informer sur leurs missions et identifier les interlocuteurs et dispositifs susceptibles de les accompagner en fonction de leurs besoins.

Ces espaces d'information et d'orientation visent ainsi à rapprocher davantage les services administratifs des Marocains du monde, à leur offrir une meilleure visibilité sur les procédures à suivre et les mécanismes d'accompagnement disponibles et à faciliter la concrétisation de leurs initiatives d'investissement, en vue de renforcer leur contribution à la dynamique économique et au développement territorial de la région Fès-Meknès.