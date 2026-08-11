Ile Maurice: Trois procès et trois dossiers recalés

Le parquet a tranché. Sur six dossiers transmis par la Financial Crimes Commission (FCC), trois franchissent désormais le cap des poursuites devant la Financial Crimes Division (FCD) de la Cour suprême, tandis que trois autres retournent au FCC pour des investigations complémentaires.

Le premier concerne Lilram Deal, ancien haut gradé de la police, dans le dossier du « Reward Money ». Il est poursuivi pour avoir utilisé sa position à des fins de gratification et pour blanchiment d'argent. L'affaire porte sur des fonds destinés aux informateurs dans des enquêtes policières.

Le deuxième dossier vise Rajanah Dhaliah, Harryduth Ramnarain et l'ex Attorney General Maneesh Gobin, dans l'affaire « Stag Party », liée à l'attribution d'un bail sur des terres de l'État à Grand-Bassin. Des allégations de corruption sont au coeur de cette enquête.

Pour sa part, Ken Poonoosamy, ancien CEO de l'Economic Development Board (EDB), est poursuivi pour usage de sa position à des fins de gratification. Il avait été entendu dans le cadre du dossier MIC/ Apavou Deal, portant sur le décaissement controversé de Rs 2,4 milliards pour l'acquisition de l'hôtel Ambre, dont Rs 300 millions avaient été jugés en excédant par les enquêteurs.

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Pour ces trois affaires, le DPP estime qu'il existe une perspective raisonnable de condamnation et que les poursuites répondent à l'intérêt public.

À l'inverse, les dossiers SBM, St Louis et Reward Money repartent au FCC pour clarifications et enquêtes supplémentaires. Le parquet exige des dossiers d'enquête suffisamment solides avant toute décision définitive.