Ile Maurice: KICK Corporate Services fait son entrée dans le «stockbroking» et l'«asset management»

KICK Corporate Services franchit une nouvelle étape dans son développement avec l'acquisition de DTOS Capital Markets Ltd (ex-LCF Securities Ltd), marquant son entrée dans les activités réglementées de stockbroking, de conseil en investissement et de gestion d'actifs. Cette opération permet à KICK de se positionner comme une plateforme intégrée de conseil financier et de marchés de capitaux, couvrant désormais l'ensemble du cycle de vie d'une entreprise : levée de fonds, fusions-acquisitions, restructuration, financement, investissement et gestion de portefeuille.

Après six années d'activité, KICK poursuit ainsi son ambition de bâtir une institution financière mauricienne indépendante, dotée d'une vocation régionale et répondant aux standards internationaux. L'acquisition vient compléter les activités historiques de KICK dans les domaines des fusions-acquisitions, des évaluations, de la restructuration, du conseil en dette et de la levée de capitaux propres. Elle lui apporte désormais des capacités réglementées en matière de stockbroking, de conseil en investissement et d'asset management.

Cette combinaison doit permettre au groupe de proposer des solutions intégrées aux entrepreneurs, entreprises, family businesses, investisseurs institutionnels et particuliers. Pour Afsar Ebrahim, cofondateur et Executive Director de KICK, cette opération constitue bien plus qu'une acquisition. «This is far more than an acquisition, it is the next chapter in KICK's evolution.»

Selon lui, après avoir accompagné pendant six ans des entreprises dans leurs levées de capitaux, leur croissance et leur transformation, KICK veut désormais permettre aux investisseurs de participer directement à la création de richesse. Il estime que le marché des capitaux mauricien reste «significantly underutilised» et plaide pour une démocratisation de l'investissement.

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«We believe every Mauritian household should have an investor», souligne-t-il, considérant qu'une culture de l'investissement est essentielle pour renforcer la sécurité financière à long terme et rendre la création de richesse plus accessible.

Une plateforme intégrée de marchés de capitaux

Pierre d'Unienville, cofondateur et Executive Director, souligne pour sa part que la transaction crée l'une des rares structures indépendantes à Maurice capables de proposer une offre intégrée combinant la corporate finance et les marchés de capitaux. L'objectif, explique-t-il, est d'accompagner les clients «from strategy to execution» : conseil lors d'une acquisition, levée de dette ou de fonds propres, introduction en Bourse, puis gestion des investissements.

KICK entend également s'appuyer sur son réseau international pour développer de nouvelles opportunités d'investissement, accroître la participation au marché et servir aussi bien les investisseurs institutionnels que les particuliers. La société conseille actuellement des clients à Maurice, à Dubaï et en Afrique de l'Est, tout en disposant d'une présence stratégique en Inde à travers sa collaboration avec Finkons Advisory.

L'élargissement de ses activités devrait, selon le groupe, favoriser les flux de capitaux transfrontaliers et les opportunités d'investissement internationales, tout en renforçant le positionnement de Maurice comme plateforme d'investissement vers l'Afrique et au-delà.

À l'issue de la transaction, DTOS Capital Markets Ltd sera rebaptisée KICK Capital Markets Ltd. L'ensemble des activités de conseil et de marchés de capitaux réglementés du groupe sera ainsi regroupé sous une même enseigne. La nouvelle entité opérera depuis le siège de KICK, à Ébène House.