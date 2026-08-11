Afrique: Nikhil Desscann et Hajrah Teelhawod sacrés en U18

Pour la première édition du Tournoi de l'Amitié entre Maurice et la Chine, les jeunes étoiles montantes de la petite balle blanche ont confirmé leur statut en s'adjugeant les titres en jeu sur ce tournoi qui a eu lieu début août au complexe sportif de Beau Bassin. Nikhil Desscann et Hajrah Teelhawood se sont distingués en remportant la catégorie principale des moins de 18 ans.

Du 1er au 5 août, les pongistes de tous les âges s'étaient réunis dans un esprit d'amitié, de fairplay et d'échange culturel au centre national de tennis de table afin d'offrir au public mauricien des matchs passionnants et des moments inoubliables. Nikhil Desscann et Hajrah Teelhawood ont émergé comme les grands vainqueurs de cette compétition, avec leurs victoires en simples chez les moins de 18 ans.

Chez les garçons, Nikhil Desscann a fêté son anniversaire de la plus belle des manières en remportant le titre face à Ishaaq Cassoomally en finale. Chez les filles, Hajrah Teelhawood a réalisé une performance exceptionnelle pour venir à bout de Sonam Gooljar lors d'une finale palpitante qui s'est jouée en cinq sets.

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Sur les simples, Sarah Lim Fat et Josh Lim Yu Choy ont réalisé le doublé dans les catégories des moins de 13 ans et moins de 15 ans. La première nommée a porté son total à quatre titres sur ce tournoi en remportant les doubles féminins chez les moins de 15 ans et moins de 18 ans aux côtés de Sonam Gooljar. Associé à Nikhil Desscann sur les doubles, Josh Lim Yu Choy en a fait autant en remportant les catégories U15 et U18.

Notons que chez les seniors, Ivana et Ryan Desscann ont maintenu leur suprématie en remportant leurs tableaux face à respectivement Sarah Lim Fat et Jason Pontoise.

Hôte de la compétition en collaboration avec l'Association mauricienne de tennis de table (AMTT), l'Ambassade de Chine à Maurice a tenu à adresser ses «sincères remerciements au ministère de la Jeunesse et des Sports de Maurice et à l'Association mauricienne de tennis de table pour leur soutien inestimable, leur excellente coopération et leur dévouement qui ont permis de faire de ce tournoi un véritable succès.

Un grand merci également à tous les athlètes, entraîneurs, officiels et spectateurs dont l'enthousiasme et la participation ont donné vie à cet événement. Félicitations à tous les vainqueurs et participants pour leurs performances exceptionnelles et leur remarquable esprit sportif.»

Pour rappel, lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadrice Huang Shifang a affirmé que «le sport constitue un pont essentiel pour les échanges culturels et la compréhension mutuelle entre la Chine et Maurice. Cette année marque l'Année sino-africaine des échanges entre les peuples. La Chine est prête à saisir cette opportunité, à travers ce tournoi de tennis de table et un large éventail d'activités culturelles et sportives, d'approfondir les échanges amicaux et la coopération concrète entre les deux pays, pour le plus grand bénéfice des deux peuples.»