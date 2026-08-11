Ile Maurice: PHOvid, le nouveau langage visuel qui donne vie aux images

Et si une photographie pouvait raconter davantage que l'instant qu'elle capture ? C'est le pari de PHOvid, un nouveau langage visuel imaginé et développé à Maurice par Art Investoi Ltd. L'innovation a été lancée le jeudi 23 juillet au Caudan Arts Centre, par Blast Burson, qui en assurera la distribution exclusive dans l'océan Indien.

Ni photographie, ni vidéo, ni simple réalité augmentée, PHOvid transforme une image, un objet ou tout autre support visuel en une expérience immersive. À première vue, le support ressemble à une image classique. Mais un simple scan à l'aide d'un smartphone permet de révéler quelques secondes de mouvement, de son et d'atmosphère.

«PHOvid ne représente pas seulement une avancée technologique ; elle marque l'émergence d'un nouveau langage visuel», explique Régis Lesieur, directeur d'Art Investoi Ltd. Selon lui, cette technologie permet à une image de transmettre une émotion, de raconter une histoire et de créer une expérience plus immersive.

L'innovation se veut également accessible : aucun équipement particulier n'est nécessaire, hormis un smartphone. PHOvid entend ainsi restituer des éléments qu'une photographie classique ne peut transmettre, comme les sons, le vent, l'atmosphère ou certaines émotions associées au moment capturé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà de sa dimension artistique, PHOvid vise de nombreux secteurs, dont la publicité, le tourisme, l'immobilier, la restauration, l'édition, les musées, l'automobile, les services financiers, la presse et l'éducation. L'objectif est d'offrir aux entreprises et aux institutions de nouvelles possibilités pour enrichir leurs contenus et leurs interactions avec le public.

À plus long terme, Art Investoi Ltd ambitionne de faire de PHOvid un standard des images enrichies, à l'image des formats JPG ou MP4. L'entreprise travaille déjà sur un écosystème comprenant des livres, des cartes à collectionner, des contenus éducatifs, des expériences immersives et de futurs produits holographiques.

«PHOvid rend à l'image ce qu'elle avait perdu : le temps», résume Régis Lesieur.