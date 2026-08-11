Ile Maurice: Le «Petroleum Pricing Committee» attendu cette semaine, l'essence sous pression

La prochaine réunion du Petroleum Pricing Committee (PPC) est attendue cette semaine, alors que les cours internationaux du pétrole et des produits raffinés restent sous pression. Depuis la dernière réunion du comité, le 15 avril, l'essence (Mogas) est vendue à Rs 64,25 le litre, contre Rs 58,45 auparavant ; et le diesel (Gas Oil) à Rs 71,25, contre Rs 64,80. Le PPC avait alors recommandé une hausse des prix, conformément aux dispositions en vigueur.

Le PPC doit se réunir au moins une fois tous les quatre mois, ce qui signifie que sa prochaine réunion doit se tenir au plus tard vendredi prochain 14 août. Le comité reste toutefois en mesure de se réunir en urgence si la situation du marché l'exige. Le ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, Michaël Sik Yuen, avait précédemment expliqué que le comité n'avait pas été convoqué afin d'absorber une partie du choc et de limiter l'impact sur les consommateurs.

Il avait souligné qu'une hausse des prix des produits pétroliers pouvait avoir un effet domino sur les prix des produits alimentaires et non alimentaires.

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Cette politique d'absorption représente toutefois un coût pour les finances publiques. Reste à savoir si l'évolution des coûts d'approvisionnement se traduira cette fois par une nouvelle hausse à la pompe. Dans un contexte marqué par les tensions persistantes au Moyen-Orient, le ministère, contacté au sujet d'une éventuelle hausse des prix de l'essence et du diesel, précise :«Nous ne pouvons spéculer sur une hausse car les données sont dynamiques et changent au jour le jour.»

Selon la situation hier 10 août , les prix Platts - référence pour le suivi des produits pétroliers raffinés - enregistrés au 7 août font ressortir un prix théorique de Rs 73,63 le litre pour l'essence, contre Rs 64,25 actuellement, soit une variation de 14,60 %. La réglementation limitant toute hausse à 10 %, le prix théorique serait plafonné à Rs 70,65 le litre. À titre de comparaison, le calcul basé sur les prix Platts du 6 août faisait ressortir un prix théorique de Rs 73,57 le litre, soit une variation de 14,51 %.

Pour le diesel, le prix théorique est de Rs 71,79 le litre, contre Rs 71,25 actuellement, soit une variation de 0,75 %. Cette variation étant inférieure au seuil de 4 % à partir duquel le prix peut être révisé, le tarif resterait donc à Rs 71,25 le litre. Le calcul basé sur les prix Platts du 6 août s'établissait à Rs 71 le litre, soit une variation de 0,35 %.

Lors de la prochaine réunion du PPC, le ministère précise que plusieurs éléments seront pris en compte, conformément à la réglementation. Il s'agit notamment de l'évolution des prix internationaux des produits pétroliers raffinés sur une période de six mois, soit les trois mois précédents et les prévisions pour les trois prochains mois, ainsi que des coûts d'approvisionnement, incluant le prix du produit, le fret et l'assurance.

L'évolution du taux de change sera également considérée, puisque les produits sont achetés en devises étrangères. Le calcul tiendra aussi compte des différentes taxes, contributions et charges prévues par la loi, des coûts liés à la distribution, notamment les frais opérationnels et les marges autorisées, ainsi que de la situation du Price Stabilisation Account.

De son côté, Jayen Chellum, secrétaire général de l'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM), suit de près l'évolution des prix des produits pétroliers, alors que des craintes d'une hausse des prix sont exprimées. Il annonce une conférence de presse aujourd'hui mardi 11 août, qui portera principalement sur cette question. L'ACIM estime que les consommateurs subissent déjà fortement la hausse générale des prix et appelle le gouvernement à trouver une approche permettant d'éviter une nouvelle hausse des produits pétroliers, qui se répercuterait sur les prix à la consommation.