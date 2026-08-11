Burkina Faso: Montée des couleurs au ministère de la Sécurité - L'engagement patriotique et la culture du résultat réaffirmés

Le ministère de la Sécurité a tenu, ce lundi 10 août 2026, sa traditionnelle cérémonie mensuelle de montée des couleurs, sous la présidence du ministre de la Sécurité, le camarade Mahamadou Sana. Placée sous le signe du patriotisme, de la discipline et de l'engagement au service de la Nation, cette cérémonie a constitué un moment de rassemblement des personnels autour des valeurs républicaines et des exigences liées à l'exercice des missions de sécurité.

Dans son adresse, le ministre a appelé l'ensemble des personnels à maintenir le cap de la rigueur, de la discipline et de l'efficacité, tout en poursuivant les actions engagées pour renforcer la présence des services de sécurité sur le territoire et améliorer la qualité de l'accueil et des prestations offertes aux usagers. Il a notamment insisté sur la nécessité de cultiver le sens du devoir, la responsabilité et la culture du résultat.

Au titre des principaux chantiers en cours, le ministre a relevé le renforcement du maillage sécuritaire, l'ouverture de nouveaux services, le redéploiement des forces de police et de gendarmerie, ainsi que la mise en oeuvre de nouvelles approches dans la prévention et la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Ces actions visent à consolider la capacité opérationnelle des services et à rapprocher davantage l'administration de sécurité des populations. Revenant sur les activités menées au cours du mois de juillet, le camarade ministre a notamment salué la bonne organisation de la 10e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière et félicité l'ensemble des acteurs mobilisés pour les actions de sensibilisation et de prévention.

Il a appelé les personnels et, au-delà, l'ensemble des usagers de la route, à faire preuve davantage de civisme et de responsabilité dans la circulation.

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S'agissant des personnels du ministère, le ministre a rappelé l'importance du respect des prescriptions réglementaires et des exigences liées à la discipline. Il a notamment insisté sur le port systématique du casque par les agents concernés dans l'exercice de leurs déplacements à motocyclette, ainsi que sur le respect des règles relatives à la présentation et à la tenue des personnels, conformément aux prescriptions en vigueur.

Le ministre a également fait le point sur plusieurs initiatives destinées à renforcer les capacités opérationnelles et institutionnelles du département. Il s'agit notamment de l'extension à Bobo-Dioulasso du constat d'accident assisté par drone, du lancement des activités sportives du ministère et de la sortie de la 10e promotion des commissaires et officiers de police de l'académie de police. Par ailleurs, le renforcement du suivi et de l'évaluation des structures, la consolidation d'une véritable culture du résultat, ainsi que la prévention et la lutte contre la corruption constituent des priorités devant contribuer à améliorer durablement la performance des services publics de sécurité.

Ces orientations participent également au renforcement de la confiance entre les citoyens et leur administration. Plusieurs échéances et actions sont programmées dans les prochaines semaines. Elles concernent notamment la réalisation d'une enquête de satisfaction auprès des usagers des services de sécurité, la tenue de la deuxième édition de la Coupe du MSECU, la poursuite des dialogues de gestion, la préparation du budget 2027, les préparatifs de la formation de passage de grade au sein de la Police nationale, ainsi que l'ouverture de la direction régionale de la Police nationale de Nando.

Le ministre a enfin annoncé plusieurs initiatives à portée opérationnelle et environnementale, dont la pose prochaine de la première pierre du projet de réhabilitation de la forêt classée du barrage de Ouagadougou (Bangr-Wéogo), ainsi que le lancement de la Brigade de recherche et d'investigation de lutte contre l'incivisme routier et de la brigade Yiri Dèmè des Eaux et forêts.

A travers cette cérémonie, le ministère de la Sécurité entend ainsi maintenir une dynamique collective fondée sur le patriotisme, la discipline, la responsabilité et la recherche permanente de l'efficacité. Le ministre a invité les personnels à demeurer pleinement mobilisés afin de traduire ces orientations en résultats concrets au bénéfice de la Nation et des populations.