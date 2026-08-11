Ghana: Les créateurs recyclent les déchets textiles

Chaque année, des millions de vêtements arrivent en Afrique sous forme de fripes ou de produits neufs vendus à bas prix. Une partie de ces articles finit dans les rues ou dans l'océan.

Pour de nombreux consommateurs, ces habits représentent une opportunité économique. Mais derrière ces bonnes affaires se cache une autre réalité : celle de montagnes de déchets textiles.

C'est le cas au Ghana où chaque semaine, des millions de vêtements importés des États-Unis, d'Europe et d'Asie arrivent sur le marché de Kantamanto, à Accra.

"Nous voyons l'origine des habits. Londres, Chine, Corée, Canada... Et nous recevons leurs notes A ou B. Mais ils ne sont pas tous bons. Donc on finit parfois avec des chiffons."

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Des chiffons qui finissent par encombrer les rues et les caniveaux, ou sont directement rejetés dans l'océan, ajoute ce vendeur de fripes à Accra. Des plages situées près d'Accra, comme ici à Jamestown, se retrouvent recouvertes de montagnes de textiles échoués par les marées. Ces textiles polluent l'océan car les fibres synthétiques, de plus en plus répandues dans l'industrie de la mode, peuvent mettre des siècles à se décomposer et libèrent des résidus chimiques.

Mais des stylistes d'Accra comme Yayra Agbofah, sensibilise sur le fait qu'on peut être bien habillé sans sacrifier l'environnement.

"Tous les matériaux utilisés ne sont généralement pas biodégradables. Une fois jetés, ils ont un impact négatif sur l'environnement. Nous essayons de faire évoluer la conception que nous avons de ces déchets en matière de textile et de mode."

"Moins de pression sur l'environnement"

C'est ici, au marché Kantamanto, que Yayra Agbofah se procure les matières premières.

Kantamanto est le plus grand marché de vêtements de seconde main du Ghana et d'Afrique de l'Ouest. Plus de 30 mille marchands achètent et vendent près de 40 mille tonnes de vêtements chaque année. Plus de 15 millions de pièces passent de main en main chaque semaine. Malgré tout, près de la moitié des cargaisons finit dans les décharges. Ce qui préoccupe l'activiste de la mode durable et chercheuse en environnement Henriette Anne Diabang. Elle en appelle au développement des modèles commerciaux qui exercent moins de pression sur l'environnement. Henriette Anne Diabang préconise d'abord d'améliorer le contrôle de la qualité des vêtements de seconde main importés par le Ghana.

"Tout le monde ne voit pas Kantamanto comme une plaque tournante où s'approvisionner en matériaux bruts, Je pense donc qu'il faut responsabiliser les marques de mode rapide. Il faut voir comment les réglementations pourraient contribuer au développement socio-économique national."

En attendant, Michael Gah, utilise les déchets textiles qui se trouvent déjà dans le pays pour créer des oeuvres d'art.

"Je voyais tous ces vêtements que les gens n'achètent pas. J'ai donc décidé d'investir pour créer mes propres pièces. Elles sont belles. Elles permettent aussi de sensibiliser autour des questions environnementales."

Derrière chaque vêtement jeté se cache désormais une question, celle du coût réel de la fast fashion pour l'environnement. Une question qui dépasse largement les frontières du Ghana.