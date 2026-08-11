Maroc: Ouverture de la 20e édition du Prix International Mohammed VI de mémorisation, de déclamation, de psalmodie et d'exégèse du Saint Coran

Rabat — La 20e édition du Prix international Mohammed VI de mémorisation, de déclamation, de psalmodie et d'exégèse du Saint Coran s'est ouverte, lundi, à l'Institut Mohammed VI de formation des imams, mourchidines et mourchidates à Rabat.

Organisé annuellement par le ministère des Habous et des Affaires islamiques et institué en vertu du Dahir Chérifien n° 1.04.223 du 7 Mouharram 1426 de l'Hégire (16 février 2005), ce Prix international s'inscrit dans le cadre de la Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, entoure le Saint Coran, ainsi que ses récitateurs et psalmodieurs.

Cette édition, qui se poursuit jusqu'au 12 août courant, connaît la participation de lecteurs et de récitateurs du Saint Coran venus de pays arabes, islamiques, africains, asiatiques, européens et américains. Outre le Maroc, des invitations ont été adressées cette année à 53 pays.

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A cette occasion, le secrétaire général du ministère des Habous et des Affaires islamiques, Noureddine Maâna, a souligné que ce Prix distingué, s'inscrit dans le cadre d'une série de Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, destinés à promouvoir le Saint Coran et à honorer ses serviteurs notamment les récitateurs, les maîtres de récitation et les ouléma spécialisés.

Cette édition connait la participation de 83 récitateurs, dont 41 concourent dans la section de la mémorisation complète avec la psalmodie et l'exégèse, et 42 participants dans la section de la déclamation avec mémorisation complète de cinq hizb, a poursuivi M. Maâna.

Cette initiative s'inspire de la Sunna du Prophète Sidna Mohammed, prière et salut sur Lui, en matière de récitation et d'apprentissage du Saint Coran, précisant que la section de l'exégèse ne se limite pas à l'explication du vocabulaire et des termes rares, mais s'étend à l'analyse grammaticale, aux procédés rhétoriques et aux prescriptions.

Quant à la deuxième section de la déclamation avec mémorisation complète de cinq hizb, elle met à l'honneur la maîtrise de la récitation et de la psalmodie.

De son côté, le secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas, El Yazid Er-Radi, a indiqué que "le Royaume du Maroc est, depuis toujours, connu pour son dévouement au service du Saint Coran", soulignant que cette attention s'est davantage renforcée et enracinée sous le règne prospère de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine.

Il s'est de même félicité de l'engouement constaté chez la jeunesse pour le Livre Sacré, ce qui constitue, en soi, une grande réussite.

Pour sa part, le président de jury, Taoufik El Abkari, professeur à l'Institut Mohammed VI des lectures et études coraniques, a relevé que le Prix, qui entame sa deuxième décennie, coïncide avec la célébration de l'Aïd Al Mawlid Al-Nabawi, ajoutant que ce concours rend hommage aux gens du Coran et consacre la méthodologie en matière de récitation et de mémorisation.

Le concours comprend deux principales sections: la première porte sur la mémorisation intégrale du Saint Coran avec récitation et exégèse des 9ème et 10ème juz', tandis que la seconde concerne la mémorisation de cinq Hizbs consécutifs, avec psalmodie et bonne maîtrise de la récitation.

Le jury du Prix est composé de dix membres, dont six ouléma marocains, parmi lesquels sont désignés le président et le rapporteur, outre quatre ouléma invités représentant respectivement l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Malaisie et la Tanzanie.