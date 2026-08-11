Afrique: CAN Féminine 2026 - Barbra Banda toujours seule en tête du classement des buteuses

À la veille des demi-finales de la CAN féminine 2026, disputées au Maroc, la course au titre de meilleure réalisatrice du tournoi tient toujours son suspense. Sans surprise, c'est la Zambienne Barbra Banda qui domine ce classement individuel, elle qui avait lancé la compétition tambour battant avec un quadruplé face à l'Égypte dès la première journée.

À l'issue des quarts de finale, la capitaine des Copper Queens reste la seule joueuse du tournoi à avoir atteint la barre des cinq buts. Une avancée qu'elle conserve malgré l'élimination de la Zambie, sortie dès la phase de groupes. Une désillusion collective qui n'a donc pas empêché Banda de continuer de creuser l'écart individuellement.

Derrière elle, la hiérarchie s'est resserrée après les quarts de finale. Deux joueuses pointent à quatre buts : la Malawite Temwa Chawinga, toujours en course puisque son équipe s'est qualifiée pour les demi-finales, et l'Ivoirienne Inès Konan, elle éliminée avec la Côte d'Ivoire. Chawinga reste donc la seule menace crédible encore en lice pour ravir la couronne à Banda.

Classement des buteuses après les quarts de finale

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1. Barbra Banda (Zambie) — 5 buts

2. Temwa Chawinga (Malawi) — 4 buts

3. Inès Konan (Côte d'Ivoire) — 4 buts

4. Ngah Manga (Cameroun) — 3 buts

5. Tabitha Chawinga (Malawi) — 2 buts

6. Ibtissam Jraidi (Maroc) — 2 buts

Le sort du soulier d'or dépendra désormais du parcours des quatre demi-finalistes — Malawi, Maroc, Algérie et Cameroun — qui disputeront le sprint final pour la succession du Nigeria, tenant du titre. Avec deux représentantes du Malawi dans le top 5, dont Temwa Chawinga toujours en embuscade, les Scorchers apparaissent comme la sélection la mieux placée pour peser sur ce classement jusqu'au bout du tournoi.