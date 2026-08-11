Burkina Faso: Hypertension artérielle - Réduire le sel sans perdre le goût

L'hypertension artérielle est l'une des maladies chroniques les plus répandues dans le monde. Au Burkina Faso, elle touche un nombre croissant de personnes, aussi bien en milieu urbain que rural. Souvent qualifiée de « tueur silencieuse », elle peut évoluer pendant de nombreuses années sans provoquer de symptômes apparents. Pourtant, durant cette période, elle endommage progressivement les artères, le coeur, les reins et le cerveau.

Une hypertension mal contrôlée peut entraîner des complications graves telles que l'Accident vasculaire cérébral (AVC), l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale ou encore une diminution de la vision. Heureusement, il est possible de prévenir ou de mieux contrôler cette maladie grâce à un mode de vie sain, dans lequel l'alimentation occupe une place essentielle. Parmi les mesures nutritionnelles recommandées, la réduction de la consommation de sel est l'une des plus efficaces, selon la diététicienne clinicienne et comportementaliste, Yasmine Zerbo.

Il est vrai que le sel est indispensable à l'organisme, toutefois, une consommation excessive représente un danger pour la santé. Et pour cause, le sodium contenu dans le sel favorise la rétention d'eau dans l'organisme. Cette augmentation du volume sanguin oblige le coeur à travailler davantage pour faire circuler le sang, ce qui augmente la pression artérielle, fragilise les vaisseaux sanguins et accroît considérablement le risque de maladies cardiovasculaires.

C'est pour cette raison que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour, soit environ une cuillère à café. Pourtant, la plupart des personnes en consomment bien davantage, souvent sans s'en rendre compte. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme sur le sel caché dans les aliments transformés comme les poissons fumés ou fortement salés, les charcuteries, les viandes salées, les conserves, les sauces industrielles, les nouilles instantanées, les chips et autres snacks salés. Les cubes d'assaisonnement et certains bouillons et condiments industriels dont l'usage est assez répandu augmentent considérablement l'apport quotidien en sodium.

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Réduire le sel sans perdre le plaisir de manger

Beaucoup de personnes craignent que les repas deviennent fades, lorsqu'elles réduisent leur consommation de sel. Pourtant, le palais s'adapte progressivement et retrouve sa sensibilité aux saveurs naturelles des aliments.

Pour donner du goût aux plats sans excès de sel, il est conseillé de privilégier les aromates, épices et condiments traditionnels, qui en plus d'apporter de la saveur fournissent des composés antioxydants bénéfiques pour la santé. Il s'agit, entre autres, de l'ail, du gingembre, du citron, du persil, de la coriandre, du basilic, du poivre, du soumbala, ou du poisson sec. Les fruits et légumes doivent être plus présentes dans les assiettes si l'on souhaite réduire sa consommation de sel. Ils sont riches en potassium, fibres, vitamines et antioxydants.

Le potassium contribue à l'équilibre de la pression artérielle, en aidant l'organisme à éliminer l'excès de sodium. Une large gamme de fruits et légumes sont disponibles en fonction des saisons, par exemple la mangue, papaye, orange, banane, goyave, pastèque, tomate, gombo, aubergine, courgette, chou, carotte, feuilles vertes locales. Les céréales, tubercules et féculents tels que le maïs, le mil, le sorgho, le riz complet, le fonio, l'igname, la patate douce, le manioc, constituent une importante source d'énergie et de fibres lorsqu'ils sont peu transformés.

Quant aux légumineuses, comme le haricot, les pois de terre, soja, lentilles, elles sont riches en protéines végétales, fibres et minéraux. Le poisson frais, le poulet sans peau, la pintade et les oeufs sont d'excellentes sources de protéines. Les oléagineux locaux comme l'arachide, les graines de sésame et les noix peuvent également être consommés avec modération dans le cadre d'une alimentation équilibrée. La meilleure boisson reste l'eau. Les jus de fruit ou de légume, ainsi que les infusions sont à privilégier, à condition de ne pas y ajouter du sucre.

En plus de ces mesures nutritionnelles, il est aussi recommandé de pratiquer au moins 30 mn d'activité physique par jour, maintenir un poids de santé, éviter le tabac sous toutes ses formes, limiter la consommation d'alcool, gérer le stress et surtout de respecter son traitement médical et consulter régulièrement son professionnel de santé.

L'hypertension artérielle n'est pas une fatalité. Une alimentation équilibrée, pauvre en sel mais riche en fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes et aliments frais constitue une stratégie efficace pour prévenir et contrôler cette maladie.

Réduire le sel ne signifie pas renoncer au plaisir de manger. En redécouvrant les saveurs naturelles des aliments et en utilisant intelligemment les épices, les herbes aromatiques et les condiments traditionnels, il est possible de préserver sa santé tout en continuant à apprécier ses repas.