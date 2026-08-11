Angola: La ministre de la Santé appelle à renforcer la surveillance épidémiologique à Moxico-Est

Cazombo — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a appelé lundi, à Cazombo, au renforcement de la surveillance épidémiologique afin d'éviter la propagation des épidémies de rougeole et de Mpox dans la province de Moxico-Est.

La ministre a lancé cet appel lors d'une réunion de travail avec les membres du gouvernement provincial de Moxico-Est, soulignant que les mesures de prévention et de surveillance épidémiologique doivent être renforcées, notamment aux frontières avec la République démocratique du Congo (RDC), afin de freiner la circulation de la Mpox et du virus Ebola.

Selon les données des autorités locales, la province de Moxico-Est a enregistré 14 cas positifs de Mpox, sur un total de 50 échantillons envoyés à Luanda pour analyse en laboratoire.

Sílvia Lutucuta a recommandé l'élaboration d'un plan de riposte visant à interrompre la chaîne de transmission de la rougeole, qui se propage actuellement à Cazombo.

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Elle a indiqué que le gouvernement s'employait à acquérir des vaccins destinés à lutter contre les épidémies de rougeole, de Mpox et d'autres maladies.

À fin juillet de cette année, la direction provinciale de la Santé avait confirmé 1 308 cas positifs de rougeole et huit décès.

Concours externe de recrutement

S'agissant du renforcement des ressources humaines dans la province, la ministre a indiqué qu'environ 40 000 candidats s'étaient déjà inscrits au concours externe pour pourvoir 350 postes à Moxico-Est.

Elle a précisé que la phase de validation des dossiers était en cours, avant la fixation des dates des épreuves d'admission.

La ministre a ajouté que son département prévoyait d'organiser simultanément les épreuves dans les municipalités de Cazombo et de Luau, pour des raisons logistiques.

Sur les 350 postes ouverts à Moxico-Est, dix sont destinés à des médecins généralistes, 20 à des médecins spécialistes, 40 à des infirmiers, 100 à des techniciens moyens en soins infirmiers, 78 à des techniciens supérieurs de diagnostic et de thérapeutique, 15 à des conducteurs d'ambulance et 20 à des agents de surveillance.

S'y ajoutent 25 postes de secrétaires médicaux, 22 de brancardiers, 16 de techniciens supérieurs de deuxième classe et quatre d'assistants sociaux.

Le réseau sanitaire de la province de Moxico-Est compte 61 établissements publics, dont un hôpital général, trois hôpitaux municipaux, deux centres materno-infantiles, 18 centres de santé et 31 postes de santé.

HD/BS