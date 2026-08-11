Angola: Le diplomate norvégien salue l'excellence des relations entre la Norvège et le pays

Luanda — L'ambassadeur sortant de Norvège en Angola, Bjørnar Dahl Hotvedt, a qualifié lundi d'excellentes les relations entre les deux pays, notamment dans les secteurs pétroliers, du transfert de technologies et de la création d'emplois.

Le diplomate s'exprimait devant la presse à l'issue d'une audience que lui a accordée le Président de la République, João Lourenço, auquel il est venu présenter ses adieux après quatre années de mission diplomatique en Angola.

Bjørnar Dahl Hotvedt a souligné le rôle du secteur pétrolier dans les échanges commerciaux entre l'Angola et la Norvège, ainsi que la présence de plusieurs entreprises norvégiennes sur le marché angolais.

Selon l'ambassadeur, ces entreprises contribuent au transfert de technologies et à la création d'emplois, tout en développant leurs activités dans d'autres secteurs de l'économie angolaise.

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L'audience avec le Chef de l'État a également permis d'aborder plusieurs questions d'intérêt bilatéral, notamment l'ouverture de l'ambassade d'Angola à Oslo, en 2024, a indiqué le diplomate.

Il a présenté l'installation de la mission diplomatique angolaise dans la capitale norvégienne comme la concrétisation d'un engagement pris par le président João Lourenço lors de sa visite en Norvège, en 2022. Cette initiative a, selon lui, contribué à approfondir les relations entre les deux pays.

S'agissant des perspectives d'investissement norvégien en Angola, Bjørnar Dahl Hotvedt a fait état d'un potentiel important au cours des prochaines années, particulièrement dans le secteur pétrolier.

Malgré le déclin de la production pétrolière angolaise, le pays dispose de champs matures dont les réserves pourraient bénéficier de technologies avancées permettant d'accroître le taux de récupération du pétrole, a-t-il expliqué.

« Je vois un potentiel considérable pour davantage d'investissements au cours des prochaines années », a déclaré le diplomate, mettant en avant l'expérience et le savoir-faire technologique norvégiens, susceptibles de contribuer à une meilleure valorisation des ressources encore disponibles dans les champs matures.

L'ambassadeur a également souligné la nécessité de renforcer la coopération dans les secteurs non pétroliers afin d'accompagner le processus de diversification de l'économie angolaise.

À cet égard, il a évoqué des investissements déjà réalisés dans le secteur agricole par un fonds du Gouvernement norvégien et exprimé l'espoir de voir progresser, au cours des prochaines années, les investissements dans les secteurs autres que le pétrole.

Bjørnar Dahl Hotvedt a estimé que l'Angola dispose d'un « très grand potentiel » pour accélérer sa croissance économique, notamment en diversifiant son économie et en attirant de nouveaux investissements.

Une coopération diversifiée

L'Angola et la Norvège ont établi leurs relations diplomatiques le 31 octobre 1977. La Norvège a ouvert une ambassade résidente à Luanda en 1998.

Au cours des dernières décennies, les deux pays ont consolidé leurs relations d'amitié et de coopération dans les domaines politique, économique et social, notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'énergie, de la pêche, de l'agriculture, de la logistique et de la gestion durable des ressources naturelles.

Sur le plan politico-diplomatique, l'Angola et la Norvège tiennent régulièrement des consultations entre leurs ministères respectifs des Affaires étrangères et organisent, depuis 2011, des consultations bilatérales sur les droits de l'homme.

La coopération économique repose notamment sur le secteur pétrolier, qui constitue l'un des principaux axes du partenariat entre les deux pays, en s'appuyant sur l'expertise norvégienne en matière de gestion des ressources naturelles et de développement énergétique. La coopération couvre également les domaines de la pêche, de l'économie maritime, de l'agriculture et de la logistique.

Les deux pays coopèrent par ailleurs dans les domaines des droits de l'homme, de la formation et de la recherche universitaires, du renforcement des capacités institutionnelles, du soutien à la société civile et du déminage humanitaire.

En novembre 2022, le Président de la République, João Lourenço, a effectué une visite officielle en Norvège, accompagné d'une délégation ministérielle, constituant l'un des temps forts des relations bilatérales au cours des dernières années.

La Norvège a également soutenu l'adhésion de l'Angola, en 2022, à l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), renforçant ainsi la coopération dans les domaines de la transparence et de la gouvernance des ressources naturelles.