Angola: L'ANGOP renforce les compétences techniques de ses journalistes

Luanda — Soixante-seize journalistes de l'Agence Angola Presse (ANGOP) ont entamé lundi, à Luanda, un séminaire de perfectionnement consacré aux normes rédactionnelles, aux techniques journalistiques et à la maîtrise de la langue portugaise, d'une durée d'un mois.

L'initiative, qui se déroule au Centre de formation de l'ANGOP, s'inscrit dans le cadre du processus d'actualisation et de perfectionnement des compétences des professionnels de l'agence.

Parmi les 76 participants, 40 travaillent dans la capitale, tandis que 36 sont issus des délégations provinciales et participent à la formation par visioconférence.

À l'ouverture de la formation, le président du conseil d'administration de l'ANGOP, Josué Isaías, a estimé que le renforcement des compétences des professionnels était essentiel pour l'avenir de l'agence, les journalistes étant les principaux acteurs de la production et de la diffusion de l'information.

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Le responsable a appelé les participants à s'investir pleinement dans la formation et à mettre en pratique les connaissances acquises, tout en les encourageant à faire preuve de davantage d'initiative dans la recherche de sujets et la production de contenus propres.

Josué Isaías a souligné que la qualification des cadres était indispensable au renforcement de toute organisation et insisté sur la nécessité pour l'ANGOP de poursuivre ses efforts de formation afin de demeurer l'une des principales sources d'information du pays.

Pour sa part, l'administratrice non exécutive, Ilda Fernandes, a expliqué que cette initiative visait à renforcer les connaissances des professionnels, notamment des nouveaux reporters, après plusieurs années sans formation de cette nature.

Cet effort s'inscrit, a-t-elle précisé, dans l'objectif d'atteindre l'excellence professionnelle et sera poursuivi, compte tenu des défis auxquels l'agence est confrontée.

Elle a également indiqué que l'ANGOP préparait des actions de formation destinées aux journalistes en prévision de la prochaine période électorale, avec un accent particulier sur les techniques rédactionnelles et la couverture équilibrée des différents acteurs politiques.

Le programme porte notamment sur les normes rédactionnelles de l'agence, les techniques journalistiques et la maîtrise de la langue portugaise, avec pour objectif d'améliorer la qualité, la rigueur, la clarté et l'harmonisation des contenus d'information.

Cette formation revêt une importance particulière face aux défis auxquels sont confrontés les médias, dans un contexte marqué par une intensification de l'activité politique et sociale et par une circulation accrue d'informations d'intérêt public.

Dans ce contexte, l'actualisation des connaissances des journalistes vise également à contribuer à une couverture plus rigoureuse, équilibrée et responsable de l'actualité, avec une attention particulière portée à la vérification des faits, au traitement des sources, à l'impartialité et au respect des normes professionnelles.

La formation contribue également à consolider les procédures éditoriales de l'ANGOP et à renforcer la capacité de ses professionnels à répondre aux exigences d'une couverture journalistique de grande ampleur et à fort impact social. Elle vise ainsi à conforter le rôle de l'agence dans le paysage médiatique national.