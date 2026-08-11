Angola: La ministre de la Santé en visite à Moxico Leste

Cazombo — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, est arrivée ce lundi dans la municipalité de Cazombo, province de Moxico Leste, où elle a passé quelques heures à identifier les besoins prioritaires du secteur dans cette région.

Reçue par le vice-gouverneur chargé des services techniques et des infrastructures, Mário Mutupa, avec lequel elle a eu une brève réunion de courtoisie, la gouvernante s'est informée de l'état d'avancement des projets de structuration visant à renforcer la capacité de réponse des services de santé à Moxico Leste.

Son programme comprenait également une visite du site désigné pour la construction de l'hôpital général de Cazombo, une infrastructure considérée comme stratégique pour le renforcement des soins médicaux et hospitaliers dans la province.

Elle s'est également rendue sur le chantier de l'hôpital de campagne de Cazombo et a tenu une réunion de travail avec des membres du Gouvernorat local, au cours de laquelle le fonctionnement du secteur, l'état des unités de santé et la disponibilité des ressources humaines et des médicaments ont été analysés.

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Dans le cadre du Programme d'expansion et d'amélioration du Système national de santé, deux projets importants sont prévus dans la province de Moxico Leste, inscrits au Programme d'investissement public (PIP) : la construction et l'équipement de l'hôpital général de Cazombo et les aménagements nécessaires à l'installation de l'hôpital de campagne de Cazombo.

Ces projets s'inscrivent dans la stratégie de l'Exécutif visant à étendre, moderniser et renforcer le réseau national de santé, à rapprocher les services de santé de la population et à accroître la capacité de réponse du Système national de santé (SUS).

La visite de la Ministre à Moxico Leste précède le déplacement de la délégation ministérielle dans la province de Cuando, où elle poursuivra son programme de travail consacré au suivi du secteur dans les provinces récemment créées au sein de la nouvelle Division politico-administrative.

La Ministre est accompagnée du Secrétaire d'État à la Santé publique, Carlos de Sousa, ainsi que d'autres responsables du Ministère.