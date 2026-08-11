Nigeria: Le pays augmente les salaires de ses militaires jusqu'à 80 % alors que les menaces pour la sécurité persistent

Le Nigeria augmentera les salaires de ses militaires de près de 80 % à compter du 1er septembre, le président Bola Tinubu cherchant à améliorer les conditions de vie des troupes alors que les forces armées combattent les insurgés, les gangs armés et les ravisseurs à travers le pays. Selon la présidence, environ 250 000 militaires bénéficieront de cette nouvelle grille salariale.

Ce sont les soldats subalternes qui bénéficieront des augmentations les plus importantes. Les militaires ayant le grade de soldat simple à celui de sergent-chef verront leur solde augmenter de 80 %, tandis que les adjudants et les colonels bénéficieront d'une augmentation de 50 %. Les officiers de grade supérieur au colonel, y compris les généraux, bénéficieront d'une augmentation de 30 %. Ces changements font passer la masse salariale annuelle de l'armée de 660 milliards de ₦ à 924 milliards de ₦, ce qui représente une augmentation de 264 milliards de ₦ des dépenses récurrentes.

Cette augmentation salariale intervient alors que le Nigeria est confronté à des menaces sécuritaires dans plusieurs régions. Boko Haram et la Province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique restent actifs dans le nord-est, tandis que des groupes armés mènent des attaques et des enlèvements dans les États du nord-ouest et du centre-nord. Les forces de sécurité sont également confrontées à des violences liées au séparatisme dans le sud-est.

Tinubu a également approuvé une extension de l'armée, qui passera de 8 à 12 divisions, ainsi que le recrutement de 28 000 militaires. De nouvelles divisions sont prévues à Makurdi, Ilorin, Jalingo et Benin City, les premières unités devant entrer en service en septembre. Le gouvernement a indiqué que cette expansion s'accompagnerait d'une augmentation des dépenses consacrées à l'équipement, à la préparation opérationnelle et au bien-être des troupes.

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Les modifications salariales entraînent une augmentation des coûts de personnel, alors que le gouvernement s'efforce d'améliorer les performances de l'armée. Les gouvernements successifs ont accru les déploiements et les dépenses de sécurité sans parvenir à mettre fin aux attaques. Tinubu a déclaré que le gouvernement continuerait d'investir dans l'armement, la technologie et les conditions de travail, parallèlement à l'augmentation des salaires.

Points clés à retenir

La répartition de cette augmentation salariale montre où le gouvernement perçoit la principale pression : les soldats effectuant l'essentiel du travail en première ligne reçoivent 80 % de l'augmentation, contre 30 % pour les officiers supérieurs. Des salaires plus élevés peuvent favoriser le recrutement, la fidélisation et le moral des troupes, mais ils génèrent également un coût qui se renouvelle chaque année. Cette augmentation ajoute 264 milliards de ₦ à la masse salariale annuelle existante, sans compter le recrutement prévu de 28 000 personnes supplémentaires.

Cela signifie que l'expansion militaire obligera le Nigeria à financer à la fois davantage de troupes et des salaires plus élevés, tout en continuant à acheter des armes, des véhicules, des systèmes de renseignement et d'autres équipements. Cette mesure intervient également alors que les ménages sont confrontés à une hausse du coût de la vie suite aux modifications apportées aux subventions sur les carburants, au taux de change et aux tarifs de l'électricité, ce qui rend la question du niveau des salaires militaires actuels préoccupante pour le personnel.

Le principal défi sera de déterminer si une meilleure rémunération se traduira par une meilleure fidélisation des effectifs et de meilleurs résultats opérationnels. Les problèmes de sécurité du Nigeria ne se limitent pas aux effectifs : des groupes armés opèrent sur de vastes zones, des lacunes subsistent en matière de renseignement et les déploiements s'étendent simultanément sur plusieurs régions.

Cette augmentation salariale répond à une partie de ce problème. Son efficacité dépendra de la capacité à faire correspondre les dépenses consacrées au personnel à des investissements en équipement, en formation, en renseignement et à des changements visant à améliorer le déploiement des forces.