Afrique Australe: Tennis- U12 - La relève part à la conquête de Maputo

11 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

À peine le Championnat de Madagascar U12 terminé, la relève malgache est déjà tournée vers un nouveau défi international. Une délégation de six jeunes joueurs s'est envolée pour Maputo, au Mozambique, afin de participer au Championnat d'Afrique australe U12 2026.

Chez les filles, la sélection s'appuie sur Faratiana Razafiarisoa, fraîchement sacrée championne de Madagascar U12 2026 après sa victoire en finale contre Razakatiana Miadana, vice-championne. Fandjambolatiana Iharifidy Fenoherintsoa, championne nationale U12 l'année dernière, complète l'effectif féminin.

Chez les garçons, Madagascar sera représenté par Arinosy Hay Tsangy, Nathanaël Andrianarivony et le benjamin de la délégation, Aiky Ravelontsalama Randrianasolo, âgé de seulement 10 ans.

Sous la houlette de leur capitaine, Aina Rafolomanantsiatosika, les jeunes raquettes malgaches auront l'occasion de mesurer leur niveau face aux meilleurs espoirs de la région. L'enjeu de ce sommet régional est la qualification vers le Championnat d'Afrique continental U12, avec également la possibilité pour les meilleurs éléments d'intégrer la Team Afrique U12.

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Pour Madagascar, ce tournoi marque surtout le retour sur la scène australe après une absence lors de l'édition 2025. Une expérience importante pour cette nouvelle génération, appelée à progresser au contact de la concurrence régionale et à poursuivre le travail de formation mené par les clubs et les encadreurs.

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