Angola: Le Président de la République remanie le conseil d'administration de l'INACOM

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a procédé lundi à un remaniement du conseil d'administration de l'Institut angolais des communications (INACOM), mettant fin aux fonctions de deux administrateurs exécutifs et nommant deux nouveaux membres.

Selon un décret publié par les Services de presse de la présidence de la République, le Chef de l'État a mis fin au mandat de cinq membres du conseil d'administration de l'INACOM, dont le président, Joaquim Domingos Muhongo, ainsi que les administrateurs exécutifs Ana Frederica Carrolo de Matos, Paulo Jorge Paiva, Dedaldina Raimundo Manuel et Osvaldo Adão Monteiro.

Dans un autre décret, João Lourenço a reconduit Joaquim Domingos Muhongo à la présidence du conseil d'administration, ainsi qu'Ana Frederica Carrolo de Matos et Osvaldo Adão Monteiro dans leurs fonctions d'administrateurs exécutifs.

Pour compléter la nouvelle équipe dirigeante, le Président de la République a nommé Ngudya Wendel Rodrigues Dias de Sousa et Diazola Lunda aux fonctions d'administrateurs exécutifs.

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L'INACOM est l'autorité chargée de la régulation des communications électroniques et des services postaux en Angola. Il assure notamment la régulation, la supervision et le contrôle du secteur des communications.