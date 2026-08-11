Angola: Plus de 200 antilopes noires géantes aperçues à Cangandala

Luanda — Plus de 200 antilopes noires géantes, rassemblées en un seul lieu, ont été aperçues dimanche dans le Parc national de Cangandala, province de Malanje, ce qui représente un signe extraordinaire de rétablissement et d'espoir pour cet animal endémique d'Angola.

Selon une publication informative sur la page Facebook du ministère de l'Environnement, cette observation constitue un record sans précédent dans cette zone de conservation, l'espèce étant menacée d'extinction depuis 2017.

« C'est un moment historique pour l'Angola et, surtout, pour la conservation de l'un des plus grands symboles de notre biodiversité », peut-on lire dans la publication.

Après des décennies marquées par le déclin de l'espèce et le risque d'extinction, poursuit-elle, la présence de plus de 200 antilopes noires géantes concentrées en un seul lieu est le signe que Cangandala écrit une nouvelle page de l'histoire de la conservation de l'espèce.

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L'antilope géante noire est l'une des antilopes les plus rares au monde et un symbole majeur de l'Angola. Elle figure sur la monnaie nationale, les passeports, le maillot de l'équipe nationale de football (qui porte le même nom) et sert d'emblème à la compagnie aérienne nationale, TAAG.

Espèce rare et endémique, elle bénéficie d'une protection internationale depuis la résolution adoptée à Londres en 1933 lors de la Convention internationale pour la protection de la faune et de la flore africaines, la classant comme espèce de catégorie A.

Selon les données de la Fondation Kissama de 2019, le pays compte environ 200 antilopes géantes noires, dont environ 70 dans le Parc national de Cangandala et 140 dans la réserve intégrale de Luando.

VIC/SB