Afrique: L'ambassadeur d'Angola au Ghana reçoit une délégation chrétienne

Luanda — L'ambassadeur d'Angola au Ghana, Rui Orlando Xavier, a reçu lundi, à Accra, une délégation chrétienne angolaise ayant pris part à la conférence annuelle « Entrega-te por inteiro-2026 », organisée par l'évangéliste ghanéen Dag Heward-Mills.

Selon un communiqué de la mission diplomatique, dont l'ANGOP a eu connaissance, la rencontre a notamment porté sur la participation de la délégation à cette conférence, ainsi que sur les questions liées au suivi des étudiants angolais inscrits dans des formations théologiques au Ghana.

La délégation comprenait la dirigeante de l'Église pentecôtiste de Foi et Libération, Ernestina da Silva Diogo Matias, le responsable de l'Assemblée de Dieu pentecôtiste d'Angola - Ministère Ebenezer, Gideão Panzo, ainsi que le vice-président adjoint de l'Assemblée de Dieu pentecôtiste d'Angola - Ministère international de la Paix, Aurélio Jolomba Pombo.

Au cours de la rencontre, Ernestina Diogo Matias a dressé le bilan de la participation angolaise à la conférence, mettant en relief les principaux moments et les expériences tirées de l'événement.

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La responsable religieuse a également rendu compte de la rencontre avec des étudiants angolais en théologie suivant une formation à l'Institut Anagkazo, à Accra, et fourni des informations sur leur situation et leur parcours académique.

De son côté, l'ambassadeur Rui Orlando Xavier a salué la participation de la délégation angolaise à la conférence, estimant qu'elle constituait une occasion d'échanges et de partage d'expériences dans les domaines de la formation ecclésiastique et théologique.

Le diplomate a réaffirmé l'engagement de l'ambassade d'Angola au Ghana à assurer le suivi des étudiants angolais suivant une formation théologique dans ce pays.

Dans le cadre de cet accompagnement, la mission diplomatique a effectué des visites à l'Institut Anagkazo, à Accra, ainsi que dans la ville de Tamale, où se trouvent également des étudiants angolais.

La rencontre a également contribué à renforcer les liens entre la représentation diplomatique angolaise et la communauté chrétienne angolaise au Ghana, avec une attention particulière accordée au suivi des ressortissants présents dans le pays pour y suivre une formation théologique.