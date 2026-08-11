Angola: Un évêque appelle les fidèles catholiques à mettre à jour leur inscription électorale

Cuito — L'évêque du diocèse de Cuito-Bié, Mgr Vicente Sanombo, a appelé les fidèles catholiques à mettre à jour leur inscription au registre électoral officiel afin de garantir leur participation aux élections générales prévues en 2027.

Le prélat a lancé cet appel dimanche, à l'occasion de la clôture des festivités marquant le 117e anniversaire de la paroisse Saint-Laurent, cathédrale du diocèse, célébré ce lundi 10 août.

Mgr Vicente Sanombo a exhorté les fidèles à ne pas manquer à leur devoir civique, alors que le processus d'inscription se déroule dans l'ensemble du pays depuis le 15 juin dernier.

Selon le responsable religieux, la participation au processus préparatoire des élections, en tant qu'acte déterminant pour le choix des futurs dirigeants du pays, constitue un devoir pour tout citoyen, particulièrement pour les chrétiens, dans la mesure où elle contribue au développement et à la consolidation de la démocratie et de l'unité nationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le processus d'inscription électorale officielle, qui doit s'achever en mars 2027, se déroule sous le slogan « Angola compte sur toi ».

À cet effet, 20 bureaux ont déjà été installés dans les 19 municipalités de la province du Bié, dont deux dans la municipalité de Cuito, sur les 39 prévus.

La province du Bié disposera également de 614 agents recenseurs chargés d'appuyer l'enregistrement des citoyens, notamment dans les zones difficiles d'accès.

À ce jour, plus de 40.000 personnes ont déjà effectué leur inscription électorale officielle ainsi que la procédure de preuve de vie.

Selon les données du Recensement général de la population et de l'habitat réalisé en 2024, la province du Bié compte une population estimée à 2.264.874 habitants, répartis entre 19 municipalités et 30 communes.

Participation au développement de Cuito

À la même occasion, l'évêque a également exhorté les fidèles catholiques à s'engager dans le processus de développement de la ville de Cuito, qui célébrera le 31 août prochain le 91e anniversaire de sa fondation.

Mgr Vicente Sanombo a identifié comme priorités l'entretien et l'amélioration de l'assainissement, la stabilité sociale, l'harmonie et la coexistence pacifique.

« Que notre ville soit toujours propre et agréable à vivre, dans la paix et l'harmonie entre tous, comme les membres d'une même famille, avec la contribution des chrétiens », a-t-il déclaré.

Il a appelé les catholiques à prendre pleinement leurs responsabilités dans l'éducation des nouvelles générations, des adolescents et des jeunes, considérée comme un socle essentiel pour bâtir une société fraternelle.

Selon lui, les catholiques doivent assumer ce devoir à titre personnel et se placer à l'avant-garde de cet effort.

La messe s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement provincial du Bié.

Fondée en 1909, la paroisse Saint-Laurent, relevant de la cathédrale du diocèse de Cuito-Bié, compte actuellement 12 centres de catéchèse et une communauté chrétienne estimée à plus de 15.000 fidèles.