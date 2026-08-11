Afrique Centrale: Soixante-six ressortissants de la RDC arrêtés au Zaire pour franchissement illégal de la frontière

10 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Mbanza Kongo — Soixante-six ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC) ont été arrêtés samedi dernier par la Police nationale dans la province du Zaire pour franchissement illégal de la frontière nationale.

Selon le porte-parole du commandement provincial de la Police nationale, Luís Bernardo, cité lundi par la presse, 60 ressortissants congolais ont été interpellés par voie terrestre et six autres à la frontière fluviale, sur le fleuve Zaire, dans le cadre de l'opération « Conexão ».

Il a précisé que 30 des personnes interpellées étaient des femmes qui comptaient se rendre à Mbanza Kongo avant de poursuivre leur trajet vers Luanda, la capitale angolaise.

Outre la lutte contre l'immigration clandestine, cette opération vise également à lutter contre d'autres formes de criminalité transfrontalière aux principaux postes-frontières entre la province du Zaire et le Kongo-Central, en RDC.

La province du Zaire partage 310 kilomètres de frontière avec la RDC, à travers les municipalités de Luvo, Cuimba, Nóqui, Soyo et Quêlo.

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