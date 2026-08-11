Angola: Le commandant de la RMC appelle les militaires à une conduite exemplaire

Huambo — Le commandant de la Région militaire Centre (RMC), le lieutenant-général Simão Carlitos Wala, a appelé lundi, à Huambo, les militaires à adopter une conduite exemplaire, fondée sur la discipline, le patriotisme et le sens des responsabilités, au sein des institutions militaires comme en dehors de celles-ci.

Le général s'exprimait lors de la cérémonie marquant le 15e anniversaire de l'Institut supérieur de l'Armée (ISE), célébré dimanche 9 août. Il a estimé nécessaire de renforcer la conscience patriotique ainsi que les valeurs civiques, éthiques, juridiques et sanitaires au sein des forces armées.

Il a considéré que les « Vendredis patriotiques » devaient continuer à servir de cadre d'éducation, de prévention, de mobilisation et de sensibilisation des effectifs, en vue de promouvoir une conduite exemplaire au sein des institutions militaires, dans l'espace public et dans le milieu familial.

Il a affirmé que la lutte contre la consommation de boissons alcoolisées et de drogues, ainsi que contre les infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH/sida, devait rester parmi les priorités des actions d'éducation et de sensibilisation patriotique.

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Le responsable militaire a également cité, parmi les défis à relever, la prévention des accidents de la circulation, le port du casque par les motocyclistes et le respect des règles de conduite, autant de mesures destinées à protéger les vies et à promouvoir un comportement responsable.

Il a insisté sur la nécessité pour chaque officier, enseignant, étudiant, sous-officier, militaire du rang et agent civil d'assumer un rôle actif dans la mobilisation et la sensibilisation des autres membres des effectifs contre les pratiques nuisibles à la santé, à la discipline et à l'image des institutions militaires.

Il a enfin salué le parcours de l'Institut supérieur de l'Armée depuis le lancement de ses activités d'enseignement et de formation, en 2022, le qualifiant d'important centre de recherche, de développement et d'innovation dans le domaine des sciences et technologies militaires.