Angola: Un responsable religieux plaide pour un renforcement du dialogue entre les institutions

Luanda — Le président de la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé-et-Príncipe (CEAST), Mgr José Manuel Imbamba, a plaidé lundi, à Luanda, pour un renforcement du dialogue institutionnel et un investissement accru dans l'éducation à la citoyenneté.

S'exprimant devant la presse à l'issue d'une audience avec le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, il a indiqué que cette démarche visait à consolider la paix et à favoriser la coexistence sociale.

Le responsable religieux a expliqué que l'audience avait principalement pour objectif de dégager des pistes communes sur les moyens d'influer positivement sur les responsables politiques et sociaux afin de promouvoir une culture du vivre-ensemble, du pluralisme et de l'amitié sociale.

Selon lui, « il est nécessaire de continuer à créer des plateformes de dialogue permettant aux citoyens de se retrouver et de contribuer à une coexistence saine ».

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Le responsable religieux a également profité de l'occasion pour remercier le président de l'Assemblée nationale pour un geste à l'égard de l'une des institutions qu'il représente, lors de son déplacement à Saurimo, dans la province de Lunda-Sul.

L'archevêque du diocèse de Lunda-Sul a toutefois souligné que l'objectif principal de la rencontre était d'examiner les initiatives que les deux institutions pourraient prendre pour contribuer à l'amélioration du climat social.

Il s'est dit préoccupé par la progression des actes de violence, soulignant qu'« aucune forme de violence, d'intolérance ou de comportement susceptible de menacer la paix et la coexistence sociale ne peut être défendue ».

« La violence ne peut pas être notre étendard, 50 ans après notre indépendance. Nous devons progresser et franchir un cap qualitatif dans notre manière de vivre ensemble et de construire la Nation », a-t-il déclaré.

Dans cette perspective, José Manuel Imbamba a plaidé pour un investissement accru dans l'éducation civique et la formation du citoyen.

Il a également appelé l'Assemblée nationale à continuer de montrer l'exemple en matière de dialogue et de coexistence entre les différentes forces politiques, estimant que les partis doivent être des facteurs de convergence des idées plutôt que de division ou de fragmentation sociale.

S'agissant du processus de réconciliation nationale, il a estimé que le principal défi résidait dans un changement des mentalités et l'émergence de nouveaux paradigmes culturels, idéologiques et sociaux, capables de faire de la diversité des idées un atout pour la construction du pays.

En conclusion, il a annoncé que le livre issu du Congrès sur la réconciliation avait déjà été publié et qu'une campagne de distribution de l'ouvrage débuterait prochainement dans les sièges des partis politiques, afin de contribuer à une meilleure compréhension entre les Angolais et à la transformation de la société.