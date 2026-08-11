Angola: La phase nationale des Jeux scolaires réunit plus de 1.000 élèves-athlètes à Huambo

10 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Huambo — La phase nationale de la 14e édition des Jeux scolaires réunit, du 15 au 28 août, dans la province de Huambo, quelque 1.500 participants, parmi lesquels des élèves-athlètes, des enseignants, des arbitres et des membres des équipes techniques.

Selon une note de presse du ministère de l'Éducation, parvenue lundi à l'ANGOP, la compétition réunira des élèves-athlètes âgés de 12 à 16 ans, issus des provinces qualifiées à l'issue des phases zonales Centre, Nord, Est et Sud.

Placée sous le thème « Sport scolaire - former les talents et respecter la diversité », la compétition comprend l'athlétisme conventionnel et adapté, le handball, le basketball, le football à 11, la gymnastique, le volleyball et les échecs, dans les catégories masculine et féminine.

L'organisation de la phase nationale résulte d'un partenariat entre les ministères de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports et le gouvernement de la province de Huambo.

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Selon le document, les Jeux scolaires constituent l'une des principales initiatives nationales visant à promouvoir la pratique régulière du sport en milieu scolaire, afin de favoriser la réussite scolaire et de détecter des talents susceptibles d'intégrer le sport de haut niveau.

L'édition 2025-2026 accorde une attention particulière au sport adapté et à l'éducation inclusive, avec la mise en place de conditions de participation garantissant l'égalité des chances aux élèves-athlètes de l'enseignement spécialisé.

L'initiative s'inscrit dans le Plan national de développement (PND) 2023-2027 et s'aligne sur l'Objectif de développement durable n°4, consacré à une éducation de qualité, ainsi que sur le Plan national de développement du sport (Planadesporto 2024-2027).

La phase nationale de la 14e édition des Jeux scolaires entend ainsi associer la pratique sportive à la formation globale des élèves, promouvoir des valeurs telles que la discipline, l'esprit d'équipe et le respect de la diversité, tout en contribuant à la détection et à la valorisation de nouveaux talents du sport national.

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