Angola: Une collision fait deux morts et trois blessés à Bengo

Caxito — Deux personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu samedi soir sur l'axe routier reliant le quartier de Mbau à Cerâmica, sur la route nationale 100/A, dans la municipalité de Barra do Dande, province de Bengo.

Selon la Police nationale, l'accident serait dû à un excès de vitesse et à un dépassement irrégulier. Il a impliqué un Renault Duster de couleur blanche et une Toyota Corolla de couleur beige métallisé, immatriculée LD-93-40-CE. Les dégâts matériels sont encore en cours d'évaluation.

Les trois blessés, tous de sexe masculin, ont été transportés à l'hôpital général du Bengo, révérend Guilherme Pereira Inglês.

Sous la violence du choc, les deux véhicules ont pris feu et ont été entièrement détruits par les flammes.