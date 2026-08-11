Angola: L'Unita revendique 32 blessés par la police lors d'un hommage à Jonas Savimbi

À un an des élections présidentielles en Angola, prévues en août 2027, la répression d'un meeting politique de l'opposition ravive les craintes d'un climat social tendu. C'était dans le nord du pays, dans la province d'Uige, lors d'un hommage organisé à l'occasion du 92e anniversaire du père fondateur de l'Unita, Jonas Savimbi. L'intervention de la police a fait 31 blessés, dont dix « graves », selon le parti. Depuis, les réactions s'enchaînent.

Les vidéos de l'intervention policière sont massivement relayées sur les réseaux sociaux, mais aussi à la télévision nationale. On y voit des policiers armés et cagoulés, tirant à balles réelles et jetant des gaz lacrymogènes, et la foule se dispersant en courant.

Le MPLA au pouvoir n'a pas communiqué, c'est le porte-parole du commandement provincial de la police qui s'est exprimé sur la télévision publique d'Angola. « Il y a un malentendu sur cette situation. L'Unita a voulu organiser le rassemblement dans un lieu inapproprié. Nous avons empêché que cela se passe », affirme-t-il.

Selon l'Unita, le problème est ailleurs. « On est en pleine année préélectorale, le régime a voulu passer un message, pour intimider et pour faire peur. C'est cette ambiance qui va prévaloir jusqu'aux élections », déclare Nelito Ekuikui, un député du parti.

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L'opposition réclame des explications

L'archevêque Manuel Imbamba, président de la Conférence épiscopale d'Angola, a été reçu par le chef de l'Assemblée nationale, ce lundi 10 août. Il s'est dit « inquiet du niveau d'intolérance politique dans le pays » et de la « croissance d'incidents violents ».

D'autres partis dans l'opposition, anciennement alliés à l'Unita au sein d'une coalition, réclament des explications et que les responsables soient traduits en justice.

Les réactions ont dépassé les frontières angolaises, jusqu'au Mozambique, où la Renamo dans l'opposition affirme sa solidarité face à « l'usage disproportionné de la force », par les autorités angolaises.