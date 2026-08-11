Mauritanie: Les autorités appellent à un plan contre l'insalubrité à Nouakchott

Pour faire face à la situation d'insalubrité qui sévit en Mauritanie, plus précisément à Nouakchott, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, a tenu une rencontre le lundi 3 août 2026 avec les services chargés de nettoyage de la capitale. Ce dernier estime que la situation actuelle de la ville est totalement inacceptable. Il exhorte à un plan d'action qui vise à un nettoyage parfait de la ville afin de répondre aux attentes des populations.

Dans la commune de Riyad, un quartier de Nouakchott, Zeynab Mint Ibrahim, un balai à la main, est en train de nettoyer de bon matin la rue qui passe juste devant sa maison. Derrière elle, les déchets tels que les sacs en plastique, des eaux usées et des dunes d'ordures qui bordent la rue.

« Les déchets nous fatiguent trop. Les gens viennent tous les jours pour verser leurs ordures. Nous souffrons énormément de cette situation au sein de ce quartier. Cependant, chaque jour, je mobilise mes forces. Parfois même, je tente de brûler ces ordures. Mais malheureusement, le phénomène persiste. Des fois, les chariots empirent les choses en versant leurs propres ordures ici et quand tu t'y opposes, finalement, tu reçois les insultes de ces derniers », confie Zeynab.

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Un peu plus loin, Kalidou Sy affiche son inquiétude face à cette insalubrité persistante et plaide pour une meilleure gestion des ordures dans la ville de Nouakchott. « Les gens jettent leurs ordures partout. Il va falloir que les gens se mobilisent pour qu'il y ait une sensibilisation de la population pour éviter ce phénomène, parce que beaucoup d'ordures amènent des maladies. Ça peut amener le paludisme avec la multiplication des moustiques. Donc la population invite les autorités à leur donner un coup de main pour éviter ce fléau », affirme-t-il.

Pour freiner cette insalubrité dans la capitale, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, exige un plan d'action de la part d'Arma, une société marocaine chargée du nettoyage des ordures en Mauritanie.