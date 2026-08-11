Sierra Leone: Le gouvernement veut inscrire des quotas dans la Constitution pour favoriser la parité

Dans un discours à la télévision ce lundi 9 août, le président sierra-léonais Julius Maada Bio a fait pression sur le Parlement pour adopter sa réforme constitutionnelle. Il a notamment exprimé son envie d'inscrire dans ce projet une mesure sanctuarisant les quotas en politique en faveur d'une parité hommes et femmes.

En voulant inscrire la mesure de quota dans la constitution, le gouvernement affirme son ambition : agir pour plus de parité en politique.

Actuellement en Sierra Leone, une loi électorale prévoit qu'au moins 30 % des candidats et candidates présentés aux législatives soient des femmes. Et cette loi adoptée en 2022 a déjà porté ses fruits. Lors des dernières élections de 2023, la part de femmes au Parlement a doublé, passant de 14,5 % à 30,4 %.

Ainsi, pour le président sierra-léonais Julius Maada Bio, si cette mesure est inscrite dans la Constitution, elle sera encore plus difficile à modifier.

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Malgré cette loi, la parité politique en Sierra Leone reste encore un vaste chantier. D'un côté, les hommes demeurent largement majoritaires au Parlement et, de l'autre, la mesure ne s'applique pas aux 14 chefs traditionnels, qui sont eux aussi élus.

Le nombre de femmes parlementaires reste tout de même supérieur à celui de plusieurs autres pays voisins. En Afrique de l'Ouest, la moyenne des femmes élues n'est que de 18,4 %, selon l'Union interparlementaire.