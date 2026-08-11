Afrique Centrale: Aries Investissements et United Capital scellent une entente stratégique

Le cabinet congolais de conseil financier a reçu la direction du groupe panafricain United Capital, ouvrant la voie à un partenariat destiné à accélérer le financement de grands projets en Afrique centrale.

L'équipe dirigeante de United Capital, un des principaux groupes panafricains de services financiers, était à Brazzaville la semaine dernière pour une séance de travail avec les responsables d'Aries Investissements, cabinet congolais spécialisé dans le conseil stratégique et financier. Les échanges ont permis de jeter les bases d'une collaboration entre les deux structures, appelées à combiner leurs forces respectives au service du développement de projets structurants dans la sous-région.

Selon Loïc Mackosso, fondateur et associé-gérant d'Aries Investissements, ce rapprochement repose sur une complémentarité affirmée. United Capital apporte sa capacité de mobilisation de capitaux, son expertise en structuration financière et son accès aux marchés, tandis qu'Aries met en avant sa capacité d'origination et son portefeuille de projets stratégiques, développé notamment à travers sa filiale Aries Energies dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et des ressources naturelles.

Une ambition commune pour l'Afrique centrale

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« Nous partageons l'ambition d'accélérer le développement de projets structurants en Afrique centrale », a indiqué le patron d'Aries à l'issue de la rencontre. Il a estimé que l'avenir du continent se jouera dans la capacité à rapprocher les investisseurs africains des plateformes en mesure de faire émerger, structurer et développer des projets à fort impact, une ambition qu'il entend porter à travers son cabinet.

Fondé au Nigeria et adossé au conglomérat Heirs Holdings de l'entrepreneur Tony Elumelu, United Capital multiplie depuis plusieurs mois les implantations sur le continent. Le groupe a récemment ouvert un bureau régional à Abidjan, en Côte d'Ivoire, lancé deux fonds d'investissement agréés par l'Autorité des marchés financiers de l'Union économique et monétaire Ouest-africaine, et obtenu des agréments réglementaires au Rwanda et en Éthiopie, où il devient le premier établissement financier nigérian à s'y implanter. Son actif sous gestion dépasse aujourd'hui 2 200 milliards de nairas, porté par une stratégie d'expansion continentale revendiquée par sa direction.

Créé en 2011 par Loïc Mackosso, Aries Investissements s'est imposé comme un acteur de référence du conseil financier en Afrique centrale, avec des interventions au Congo, en République démocratique du Congo, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Le cabinet a accompagné plusieurs opérations d'envergure, dont un programme d'investissement pétrolier de 1,5 milliard de dollars, le financement de la centrale électrique de Kribi, au Cameroun, et le montage financier du programme d'investissement d'Aerco, concessionnaire des aéroports congolais.

En misant sur Aries Energies, sa filiale dédiée aux secteurs de l'énergie et des ressources naturelles, Aries entend franchir un palier supplémentaire en s'associant à un partenaire capable de démultiplier sa force de frappe financière. Le futur partenariat avec United Capital, dont les contours restent à préciser, pourrait ainsi ouvrir un nouveau chapitre pour le financement des grands projets d'infrastructure et d'énergie en Afrique centrale.